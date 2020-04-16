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Очевидцы сообщают, что на месте были два охранника, которые не пострадали

Очевидцы сообщают, что на месте были два охранника, которые не пострадали

Поздно вечером 16 апреля в Новосибирске произошёл пожар в одном из цехов приборостроительного завода, который находится на Дуси Ковальчук, 179/2.

Читатели НГС сообщают о том, что к месту съехались машины скорой помощи и пожарные.

Как пишут очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», в одном из цехов завода произошло задымление. На месте находились два охранника, они не пострадали. Сейчас специалисты ищут источник задымления.

Если у вас есть информация о происшествии, свяжитесь с нами через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру +7 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Ранее в Ленинском районе произошёл пожар в квартире. Спасатели эвакуировали 12 человек.

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