Коронавирус выявлен в Республике Алтай, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона. До сегодняшнего дня он был последним субъектом России, где официально не было случаев заражения.
— Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона, — цитирует ТАСС.
Известно, что заразившаяся проживает в Онгудайском районе. Ранее к ней приезжали родственники из соседнего региона.
В России на сегодняшний день зафиксировано 27 938 случаев коронавируса. Выздоровели 2304 человека, скончались 232. По данным университета Хопкинса, наша страна занимает 14-е место в мировом рейтинге.