Коронавирус выявлен в Республике Алтай, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона. До сегодняшнего дня он был последним субъектом России, где официально не было случаев заражения.



— Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона, — цитирует ТАСС.



Известно, что заразившаяся проживает в Онгудайском районе. Ранее к ней приезжали родственники из соседнего региона.