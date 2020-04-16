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Коронавирусом на Алтае заразилась местная жительница

Коронавирусом на Алтае заразилась местная жительница

Коронавирус выявлен в Республике Алтай, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона. До сегодняшнего дня он был последним субъектом России, где официально не было случаев заражения.

— Выявлен первый случай коронавируса в республике. Он подтвержден у женщины — жительницы региона, — цитирует ТАСС.

Известно, что заразившаяся проживает в Онгудайском районе. Ранее к ней приезжали родственники из соседнего региона.

Коронавирус теперь везде

Коронавирус теперь везде

В России на сегодняшний день зафиксировано 27 938 случаев коронавируса. Выздоровели 2304 человека, скончались 232. По данным университета Хопкинса, наша страна занимает 14-е место в мировом рейтинге.

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