Вечером в четверг, 16 марта, оперативный штаб Новосибирской области сообщил том, что в регионе стало больше пациентов, выписанных после коронавируса.

— В Новосибирской области зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов здоровы и выписаны, скончались 2 пациента, — говорится в сообщении.

Под наблюдением остаются 1628 человек, с карантина снят 9701 житель региона. Также за день медики зарегистрировали 1475 обращений с гриппом и ОРВИ, 29 человек госпитализировали.