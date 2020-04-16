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В области поправились 16 человек

В области поправились 16 человек

Вечером в четверг, 16 марта, оперативный штаб Новосибирской области сообщил том, что в регионе стало больше пациентов, выписанных после коронавируса.

— В Новосибирской области зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 16 пациентов здоровы и выписаны, скончались 2 пациента, — говорится в сообщении.

Под наблюдением остаются 1628 человек, с карантина снят 9701 житель региона. Также за день медики зарегистрировали 1475 обращений с гриппом и ОРВИ, 29 человек госпитализировали.

Сегодня утром в оперштабе сообщили, что в Новосибирске скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией.

НГС продолжает вести онлайн-хронику обо всём, что происходит в городе.

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коронавирус в Новосибирске
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