Путин объявил о программе льготной ипотеки

На совещании по развитию строительной отрасли Владимир Путин объявил о запуске льготной ипотечной программы на покупку жилья комфорт-класса.



— Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу — поддержать граждан и отрасль. В рамках такой программы можно взять ипотеку под 6,5% годовых на покупку готового жилья. Льготная ставка будет действовать на весь период ипотеки. На реализацию программы в 2020 году потребуется до 6,5 миллиарда рублей.



За такой ипотекой можно будет обратиться до 1 ноября текущего года.

