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Из квартиры валили клубы дыма

Из квартиры валили клубы дыма

Вечером в четверг, 16 апреля, в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже жилого дома по адресу Курганская,34.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», люди стояли на балконах дома и просили помощи. Их, в том числе и двух детей, эвакуировали спасатели. Также, по словам очевидцев, хозяин загоревшейся квартиры был пьян.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы 112 в 20:31. Свидетель сообщил о том, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.

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На прошлой неделе загорелась квартира на улице Котовского. В пожаре погиб человек.

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