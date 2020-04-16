Вечером в четверг, 16 апреля, в Ленинском районе Новосибирска произошёл пожар в квартире на четвёртом этаже жилого дома по адресу Курганская,34.

Как сообщают очевидцы в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», люди стояли на балконах дома и просили помощи. Их, в том числе и двух детей, эвакуировали спасатели. Также, по словам очевидцев, хозяин загоревшейся квартиры был пьян.

Информация о пожаре поступила на пульт дежурного службы 112 в 20:31. Свидетель сообщил о том, что горит квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома.