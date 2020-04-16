С 2016 года у российских водителей есть возможность оплатить некоторые штрафы ПДД со скидкой в размере 50%. Она действует в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления, и, как показала практика, с ней люди стали реже оттягивать момент оплаты и вгонять себя в долги. Но в период пандемии депутаты партии ЛДПР предложили увеличить срок действия льгот в три раза. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Как сообщается в пояснительной записке, в нынешней непростой ситуации действие скидки нужно увеличить до 60 дней . С учетом того, что в общем на оплату штрафа дается 70 дней (первые 10 дней его можно оспорить), скидка будет действовать практически весь срок.