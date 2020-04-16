С 2016 года у российских водителей есть возможность оплатить некоторые штрафы ПДД со скидкой в размере 50%. Она действует в течение первых
Как сообщается в пояснительной записке, в нынешней непростой ситуации действие скидки нужно увеличить до
— В условиях эпидемии коронавируса, приводящей к снижению доходов граждан и необходимости соблюдения режима самоизоляции, установленный
Послабление предлагается в качестве временной меры — только до конца
Примут ли это предложение — покажет время. Сейчас документ направлен на изучение в правительство.
Поддерживаете ли вы продление льготного периода при оплате штрафов ГИБДД?
Напомним, 50-процентную скидку дают только на несерьезные правонарушения, которые не несут большой опасности. Например, она распространяется на первое превышение скорости, но не действует на проступки, связанные с пьянкой или с повторным проездом на красный и так далее.
Из-за пандемии водителям уже разрешили ездить на неоформленных автомобилях.