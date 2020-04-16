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Скидка 50% действует в течение 20 дней после выписки постановления

Скидка 50% действует в течение 20 дней после выписки постановления

С 2016 года у российских водителей есть возможность оплатить некоторые штрафы ПДД со скидкой в размере 50%. Она действует в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления, и, как показала практика, с ней люди стали реже оттягивать момент оплаты и вгонять себя в долги. Но в период пандемии депутаты партии ЛДПР предложили увеличить срок действия льгот в три раза. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Госдумы.

Как сообщается в пояснительной записке, в нынешней непростой ситуации действие скидки нужно увеличить до 60 дней. С учетом того, что в общем на оплату штрафа дается 70 дней (первые 10 дней его можно оспорить), скидка будет действовать практически весь срок.

— В условиях эпидемии коронавируса, приводящей к снижению доходов граждан и необходимости соблюдения режима самоизоляции, установленный 20-дневный срок уплаты административного штрафа со скидкой является недостаточным, — говорится в документе.

Послабление предлагается в качестве временной меры — только до конца 2020 года. После этого действие скидки сократится до прежних 20 дней.

Примут ли это предложение — покажет время. Сейчас документ направлен на изучение в правительство.

Поддерживаете ли вы продление льготного периода при оплате штрафов ГИБДД?

    Напомним, 50-процентную скидку дают только на несерьезные правонарушения, которые не несут большой опасности. Например, она распространяется на первое превышение скорости, но не действует на проступки, связанные с пьянкой или с повторным проездом на красный и так далее.

    Из-за пандемии водителям уже разрешили ездить на неоформленных автомобилях.

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    штрафзаконПДДкоронавирус
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