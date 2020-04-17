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Последние дни работы рынков и штрафы для горожан: онлайн-хроника коронавируса в Новосибирске

Рассказываем, как коронавирус меняет жизнь города и людей

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Ажиотаж из-за коронавируса постепенно спадает, но цифры — заболевших и умерших — всё ещё пугающе растут

Ажиотаж из-за коронавируса постепенно спадает, но цифры — заболевших и умерших — всё ещё пугающе растут

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы продолжаем в нашей круглосуточной онлайн-хронике рассказывать о том, как живёт Новосибирск во время пандемии коронавируса.

Если вы увидели что-то необычное, хотите рассказать, как меняется город из-за пандемии, то пишите, присылайте свои фото и видео на редакционный номер +7 961 84–55–578 (WhatsApp, СМС, Telegram).

Екатерина Евстафьева

Расскажите, как часто вы выходите на улицу в период самоизоляции?

Расскажите, как часто вы выходите на улицу в период самоизоляции?
    Екатерина Евстафьева
    В Европе карантин длится почти месяц

    В Европе карантин длится почти месяц

    Режим самоизоляции и карантин так или иначе закончатся. Сейчас на повестку встаёт вопрос, с чем мы из всего этого выйдем. Люди теряют работу, бизнес терпит убытки. Страх перед коронавирусом у новосибирцев как будто уходит на второй план, несмотря на десятки тысяч заражённых по всей стране. После того как все оклемаются (будем надеяться), в стране наступит экономический кризис. И это не мнение экспертов — достаточно будет заглянуть в свой кошелёк. За рубежом люди на карантине уже почти месяц — у них заканчиваются деньги (правда, за границей обещают какие-то компенсации), нервы на пределе, а штрафы не останавливают желающих погулять. Корреспондент НГС Анна Богданова поговорила с сибиряками, которые переехали жить в Австралию, Францию и Италию, о том, как меняется жизнь в этих странах.

    Екатерина Евстафьева
    Во время пандемии маски стали одевать даже на манекены

    Во время пандемии маски стали одевать даже на манекены

    Екатерина Евстафьева
    Последним регионом в России, где не было заболевших, была Республика Алтай

    Последним регионом в России, где не было заболевших, была Республика Алтай

    Напомним, что вчера в Республике Алтай выявили первого заболевшего коронавирусом. Этот регион был последним в России, где не было зарегистрировано случаев заражения.

    Екатерина Евстафьева

    Сегодня я, Екатерина Евстафьева, буду вести для вас онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске.

    Мы ждём ваших фото, видео и историй. Присылайте их на редакционный номер +7 961 84–55–578.

    Пока город не совсем проснулся, можете вспомнить, что произошло вчера, 16 апреля. Закрытие рынков, перенос парада Победы и карта бизнесов, которые терпят бедствие из-за коронавируса – подробности об этом читайте в нашем материале.

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    коронавирус в Новосибирске
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