Последние дни работы рынков и штрафы для горожан: онлайн-хроника коронавируса в Новосибирске

Здравствуйте, дорогие читатели! Мы продолжаем в нашей круглосуточной онлайн-хронике рассказывать о том, как живёт Новосибирск во время пандемии коронавируса.

Если вы увидели что-то необычное, хотите рассказать, как меняется город из-за пандемии, то пишите, присылайте свои фото и видео на редакционный номер +7 961 84–55–578 (WhatsApp, СМС, Telegram).

