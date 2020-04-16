16 апреля четверг
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 2/10
usd 73.71
eur 80.67
Тема дня Вторая смерть от коронавируса в Новосибирске
СЕЙЧАС +10°С
Пробки 2/10
usd 73.71
eur 80.67

Все новости

Все новости
Для снимка новосибирцу понадобился обычный фотоаппарат и тёмное время суток

Для снимка новосибирцу понадобился обычный фотоаппарат и тёмное время суток

Вчера вечером, 15 апреля, новосибирцу Антону Волкову удалось запечатлеть большую Венеру на ночном небе при помощи цифрового фотоаппарата. Свои снимки он опубликовал у себя в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, кадры он делал из окна своего дома на ОбьГЭСе на «обычную мыльницу» с 18-кратным оптическим зумом — Olympus sz-10.

— Если у кого есть зеркалка с хорошей оптикой и желание, попробуйте сегодня вечером в районе (22:00–23:00) сфотографировать Венеру. Это самый яркий объект после Луны на западе, северо-западе ночного неба, — написал Антон Волков.

Сейчас наступил сезон хорошей видимости Венеры, можно сделать несколько удачных кадров небесного объекта

Сейчас наступил сезон хорошей видимости Венеры, можно сделать несколько удачных кадров небесного объекта

Если вдруг вы решите сегодня тоже сфотографировать Венеру — то присылайте нам фото по номеру +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber и Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

В начале апреля ещё один новосибирец Руслан Рахимчанов сфотографировал необычное небесное явление — прохождение Венеры на фоне скопления Плеяд, которое случается раз в восемь лет.

А с 8 апреля в небе над Новосибирском можно было наблюдать суперлуние. Луна приблизилась на минимальное в этом году расстояние к Земле.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Венерафотографииночное небо
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!