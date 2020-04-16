Вчера вечером, 15 апреля, новосибирцу Антону Волкову удалось запечатлеть большую Венеру на ночном небе при помощи цифрового фотоаппарата. Свои снимки он опубликовал у себя в соцсети «ВКонтакте».
По его словам, кадры он делал из окна своего дома на ОбьГЭСе на «обычную мыльницу» с 18-кратным оптическим зумом — Olympus sz-10.
— Если у кого есть зеркалка с хорошей оптикой и желание, попробуйте сегодня вечером в районе (22:00–23:00) сфотографировать Венеру. Это самый яркий объект после Луны на западе, северо-западе ночного неба, — написал Антон Волков.
Если вдруг вы решите сегодня тоже сфотографировать Венеру — то присылайте нам фото по номеру +7 923 157–00–00 (WhatsApp, Viber и Telegram), на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.
В начале апреля ещё один новосибирец Руслан Рахимчанов сфотографировал необычное небесное явление — прохождение Венеры на фоне скопления Плеяд, которое случается раз в восемь лет.
А с 8 апреля в небе над Новосибирском можно было наблюдать суперлуние. Луна приблизилась на минимальное в этом году расстояние к Земле.