Вчера вечером, 15 апреля, новосибирцу Антону Волкову удалось запечатлеть большую Венеру на ночном небе при помощи цифрового фотоаппарата. Свои снимки он опубликовал у себя в соцсети «ВКонтакте».



По его словам, кадры он делал из окна своего дома на ОбьГЭСе на «обычную мыльницу» с 18-кратным оптическим зумом — Olympus sz-10.



— Если у кого есть зеркалка с хорошей оптикой и желание, попробуйте сегодня вечером в районе (22:00–23:00) сфотографировать Венеру. Это самый яркий объект после Луны на западе, северо-западе ночного неба, — написал Антон Волков.