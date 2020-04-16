В Новосибирском зоопарке у камерунских коз родилось 7 козлят — забавных малышей сняли на видео.
— У наших камерунских коз в этом году целых три помета козлят. Первые малыши родились 8 марта, остальные — 4 и 10 апреля. Всего сейчас у нас 7 разноцветных козлят, — сообщили в Новосибирском зоопарке.
Автор: Новосибирский зоопарк, Kivuli
Коз и малышей перевели в открытый вольер, но полюбоваться на них новосибирцы не смогут из-за режима самоизоляции. Остаётся наблюдать их игры на видео.
Новосибирский зоопарк не смог начать оформление документов на поставку вомбатов, потому что специалистов, которые должны были проверить вольеры, не выпустили из Лондона в Россию.