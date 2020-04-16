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Забавных малышей сняли на видео — их уже перевели в открытый вольер

Забавных малышей сняли на видео — их уже перевели в открытый вольер

В Новосибирском зоопарке у камерунских коз родилось 7 козлят — забавных малышей сняли на видео.

— У наших камерунских коз в этом году целых три помета козлят. Первые малыши родились 8 марта, остальные — 4 и 10 апреля. Всего сейчас у нас 7 разноцветных козлят, — сообщили в Новосибирском зоопарке.

Автор: Новосибирский зоопарк, Kivuli

Коз и малышей перевели в открытый вольер, но полюбоваться на них новосибирцы не смогут из-за режима самоизоляции. Остаётся наблюдать их игры на видео.

Новосибирский зоопарк не смог начать оформление документов на поставку вомбатов, потому что специалистов, которые должны были проверить вольеры, не выпустили из Лондона в Россию.

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