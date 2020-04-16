Коз и малышей перевели в открытый вольер, но полюбоваться на них новосибирцы не смогут из-за режима самоизоляции. Остаётся наблюдать их игры на видео.

Новосибирский зоопарк не смог начать оформление документов на поставку вомбатов, потому что специалистов, которые должны были проверить вольеры, не выпустили из Лондона в Россию.