В выходные в Новосибирске ожидают тёплую погоду со слабым ветром.

Об этом рассказала дежурный синоптик ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

— Мы ждём погоду без осадков в эти дни, тёплую, со слабым ветром юго-восточного направления 3–8 м/с. Небольшое усиление будет днём 18 и ночью на 19 апреля — до 5–10 м/с, — сообщила синоптик.

