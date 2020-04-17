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Скоро в Новосибирске потеплеет до +22 градусов<br>

Скоро в Новосибирске потеплеет до +22 градусов

В выходные в Новосибирске ожидают тёплую погоду со слабым ветром.

Об этом рассказала дежурный синоптик ФГБУ «Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

— Мы ждём погоду без осадков в эти дни, тёплую, со слабым ветром юго-восточного направления 3–8 м/с. Небольшое усиление будет днём 18 и ночью на 19 апреля — до 5–10 м/с, — сообщила синоптик.

Сегодня, 17 апреля, температура днём составит +13… +15 градусов. Ночью 18 апреля будет +1… +3 градуса, дневная температура поднимется до +16… +18 градусов.

Ещё теплее будет в воскресенье 19 апреля. Ночью потеплеет до +2… +4 градусов, а днём синоптики ожидают +20… +22 градуса.

Новосибирцы заметили, что на улицах города появилось много пыли. Наш фотограф Александр Ощепков прогулялся по улицам города и заснял самые пыльные места.

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