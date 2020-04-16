Две маленькие девочки пострадали в аварии на Волочаевской

Сегодня, 16 апреля, в Новосибирске на улице Волочаевской столкнулись два седана — в ДТП пострадали две маленькие девочки. Детей пришлось госпитализировать в больницу.
— Девушка 24 лет за рулём автомобиля Toyota Camry двигалась по улице Волочаевской со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Гусинобродское шоссе. У дома 8/4 по улице Есенина, совершая разворот, совершила столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo. За его рулём была женщина 38 лет, которая двигалась в попутном направлении, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков
В ДТП пострадали три человека.
— Водитель Chevrolet Aveo и двое детей, пассажиры этой же машины.
Две девочки 1 год и 6 лет с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга доставлены в больницу. При этом, по предварительной информации, они ехали пристегнутые в автокреслах.
Сегодня недалеко от Академгородка в Новосибирске столкнулись грузовая «Газель» и автомобиль «Сузуки Лиана» — пострадали трое человек.