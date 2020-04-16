Две маленькие девочки пострадали в аварии на Волочаевской

Сегодня, 16 апреля, в Новосибирске на улице Волочаевской столкнулись два седана — в ДТП пострадали две маленькие девочки. Детей пришлось госпитализировать в больницу.

— Девушка 24 лет за рулём автомобиля Toyota Camry двигалась по улице Волочаевской со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Гусинобродское шоссе. У дома 8/4 по улице Есенина, совершая разворот, совершила столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo. За его рулём была женщина 38 лет, которая двигалась в попутном направлении, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков