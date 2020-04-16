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Две маленькие девочки пострадали в аварии на Волочаевской

Детей госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом — сотрясение головного мозга

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Сегодня, 16 апреля, в Новосибирске на улице Волочаевской столкнулись два седана — в ДТП пострадали две маленькие девочки. Детей пришлось госпитализировать в больницу.

— Девушка 24 лет за рулём автомобиля Toyota Camry двигалась по улице Волочаевской со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Гусинобродское шоссе. У дома 8/4 по улице Есенина, совершая разворот, совершила столкновение с автомобилем Chevrolet Aveo. За его рулём была женщина 38 лет, которая двигалась в попутном направлении, — рассказал корреспонденту НГС инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков

В ДТП пострадали три человека.


— Водитель Chevrolet Aveo и двое детей, пассажиры этой же машины.

Две девочки 1 год и 6 лет с предварительным диагнозом сотрясение головного мозга доставлены в больницу. При этом, по предварительной информации, они ехали пристегнутые в автокреслах.

Сегодня недалеко от Академгородка в Новосибирске столкнулись грузовая «Газель» и автомобиль «Сузуки Лиана» — пострадали трое человек.

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