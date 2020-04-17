Как священник в маске освящал 30 000 куличей в гипермаркетах Новосибирска

В эту пятницу, 17 марта, во всех магазинах «Ашан» в Новосибирске освятили к Пасхе более 30 000 куличей.
Настоятель храма Михаила Архангела Павел Плотников первым посетил гипермаркет в СТЦ «Мега» — в 9:30, после чего поехал освящать куличи в «Сибирский Молл» и «Голден Парк». В компании выбрали утреннее время, когда в магазинах меньшее количество клиентов, чтобы не создавать массового скопления людей и иметь возможность соблюдать все необходимые меры безопасности.
— В настоящее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой у людей нет возможности освятить куличи в церкви, поэтому мы помогаем решить эту проблему и предлагаем приобрести в наших магазинах уже освященные куличи, — прокомментировал директор зоны жизни «Новосибирск» «АШАН Ритейл Россия» Александр Чиркунов.
— В этом году мы ориентируемся на данные по продажам прошлого года. В 2019 году было продано 30 000 куличей. Безусловно, мы видим и увеличение продаж яиц в предпасхальные дни. В 2019 году в Страстную неделю было продано около 25 000 упаковок яиц различного объема (от 10 до 30 штук). Наибольшим спросом пользуются белые яйца, которые удобно красить, — поделился Александр Чиркунов.
В Новосибирской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли храмы и церкви — теперь все службы, в том числе предстоящее пасхальное богослужение, будут проводиться за закрытыми дверями. Но переживать не стоит — НГС покажет онлайн-трансляцию праздничной службы совместно с телеканалом ОТС. Она начнется 19 апреля ровно в 00:00. Также запись прямого эфира пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора вы сможете посмотреть на нашем сайте и канале ОТС 19 апреля в 13:40 и на сайте Новосибирской епархии.