Как священник в маске освящал 30 000 куличей в гипермаркетах Новосибирска

В эту пятницу, 17 марта, во всех магазинах «Ашан» в Новосибирске освятили к Пасхе более 30 000 куличей.



Настоятель храма Михаила Архангела Павел Плотников первым посетил гипермаркет в СТЦ «Мега» — в 9:30, после чего поехал освящать куличи в «Сибирский Молл» и «Голден Парк». В компании выбрали утреннее время, когда в магазинах меньшее количество клиентов, чтобы не создавать массового скопления людей и иметь возможность соблюдать все необходимые меры безопасности.