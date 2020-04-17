17 апреля пятница
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 74.71
eur 81.28
Тема дня В России 4069 новых зараженных
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 74.71
eur 81.28

Все новости

Все новости
Еда Фоторепортаж

Как священник в маске освящал 30 000 куличей в гипермаркетах Новосибирска

Считаем, сколько тысяч яиц и куличей скупают новосибирцы к Пасхе

1 947
72 Обсудить

Поделиться

В «Ашане» решили освятить куличи к Пасхе — в этом году из-за коронавируса и невозможности попасть в храмы это особенно актуально

В «Ашане» решили освятить куличи к Пасхе — в этом году из-за коронавируса и невозможности попасть в храмы это особенно актуально

В эту пятницу, 17 марта, во всех магазинах «Ашан» в Новосибирске освятили к Пасхе более 30 000 куличей.

Настоятель храма Михаила Архангела Павел Плотников первым посетил гипермаркет в СТЦ «Мега» — в 9:30, после чего поехал освящать куличи в «Сибирский Молл» и «Голден Парк». В компании выбрали утреннее время, когда в магазинах меньшее количество клиентов, чтобы не создавать массового скопления людей и иметь возможность соблюдать все необходимые меры безопасности.

Куличи для освящения свозили в одно место

Куличи для освящения свозили в одно место

Пока священник готовился освящать куличи и пасхи, первые покупатели делали свой выбор

Пока священник готовился освящать куличи и пасхи, первые покупатели делали свой выбор

— В настоящее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой у людей нет возможности освятить куличи в церкви, поэтому мы помогаем решить эту проблему и предлагаем приобрести в наших магазинах уже освященные куличи, — прокомментировал директор зоны жизни «Новосибирск» «АШАН Ритейл Россия» Александр Чиркунов.

Настоятель храма Михаила Архангела Павел Плотников и его помощник освящали куличи в защитных масках

Настоятель храма Михаила Архангела Павел Плотников и его помощник освящали куличи в защитных масках

Сначала в водосвятительную чашу налили воды, потом прочитали молитву

Сначала в водосвятительную чашу налили воды, потом прочитали молитву

Настоятель храма Михаила Архангела прогулялся ко всем полкам в магазине, где продаются куличи

Настоятель храма Михаила Архангела прогулялся ко всем полкам в магазине, где продаются куличи

Часть куличей еще дожидаются своей очереди на появление в торговом зале

Часть куличей еще дожидаются своей очереди на появление в торговом зале

Общее количество заготовленных куличей — чуть более 30 000. Цена варьируется от 20 до 370 рублей в зависимости от размера, наполнения и рецепта

Общее количество заготовленных куличей — чуть более 30 000. Цена варьируется от 20 до 370 рублей в зависимости от размера, наполнения и рецепта

В прошлом году новосибирцы скупили в «Ашане» 30 000 куличей — поэтому в этом году приготовили не меньше

В прошлом году новосибирцы скупили в «Ашане» 30 000 куличей — поэтому в этом году приготовили не меньше

— В этом году мы ориентируемся на данные по продажам прошлого года. В 2019 году было продано 30 000 куличей. Безусловно, мы видим и увеличение продаж яиц в предпасхальные дни. В 2019 году в Страстную неделю было продано около 25 000 упаковок яиц различного объема (от 10 до 30 штук). Наибольшим спросом пользуются белые яйца, которые удобно красить, — поделился Александр Чиркунов.

В 2019 году в Страстную неделю было продано около 25 000 упаковок яиц различного объема

В 2019 году в Страстную неделю было продано около 25 000 упаковок яиц различного объема

В предпасхальные дни резко увеличиваются продажи яиц. Наибольшим спросом пользуются белые яйца, которые удобно красить<br>

В предпасхальные дни резко увеличиваются продажи яиц. Наибольшим спросом пользуются белые яйца, которые удобно красить

В Новосибирской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли храмы и церкви — теперь все службы, в том числе предстоящее пасхальное богослужение, будут проводиться за закрытыми дверями. Но переживать не стоит — НГС покажет онлайн-трансляцию праздничной службы совместно с телеканалом ОТС. Она начнется 19 апреля ровно в 00:00. Также запись прямого эфира пасхального богослужения из Вознесенского кафедрального собора вы сможете посмотреть на нашем сайте и канале ОТС 19 апреля в 13:40 и на сайте Новосибирской епархии.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Пасха в Новосибирскеосвящение куличейкуличи"Ашан"
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (72)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!