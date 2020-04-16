На девятый день поднялась температура: вылечившаяся от коронавируса сибирячка рассказала, как её лечили

Подробности — в материале журналиста НГС Алёны Истоминой.

«Для меня это было как грипп, обычная инфекция»

18 марта Елена (имя изменено по просьбе героини публикации — Прим. ред.) прилетела в Новосибирск из Франции — но, по её подсчётам, заразиться она могла либо в аэропорту, либо перед самым возвращением домой.

— Я знала, что ходит какая-то инфекция, — объясняет Елена своё путешествие по Европе в разгар пандемии. — Для меня это было как грипп, обычная инфекция. Когда сам болеешь, стараешься дома сидеть. У нас же люди, которые СПИДом болеют, туберкулёзом, они дома не сидят, ходят себе спокойно по улицам. Так зачем здоровому человеку сидеть дома? Меры гигиены соблюдала, мыла руки. Хотя я их и так всегда соблюдала.

На девятый день поднялась температура

После приезда в Новосибирск девушка сразу позвонила в Роспотребнадзор и села дома на самоизоляцию. Ежедневно ей звонила терапевт из местной больницы и спрашивала про самочувствие. На девятый день у Елены заболела голова, поднялась температура 37,9.