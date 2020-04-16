На девятый день поднялась температура: вылечившаяся от коронавируса сибирячка рассказала, как её лечили

В Новосибирской области зарегистрировано 64 случая заражения коронавирусом, во вторник в регионе от нового китайского вируса погиб первый новосибирец, сегодня стало известно ещё об одном случае. По прогнозам Минздрава, пандемия ещё даже не достигла своего пика, реальные масштабы эпидемии медики смогут увидеть только через неделю-две. Однако неизлечимой инфекцию назвать нельзя — в области уже выздоровели 14 человек. Корреспондент НГС поговорила с сибирячкой, которая вылечилась от коронавируса в местной инфекционной больнице.
Подробности — в материале журналиста НГС Алёны Истоминой.
«Для меня это было как грипп, обычная инфекция»
18 марта Елена (имя изменено по просьбе героини публикации — Прим. ред.) прилетела в Новосибирск из Франции — но, по её подсчётам, заразиться она могла либо в аэропорту, либо перед самым возвращением домой.
— Я знала, что ходит какая-то инфекция, — объясняет Елена своё путешествие по Европе в разгар пандемии. — Для меня это было как грипп, обычная инфекция. Когда сам болеешь, стараешься дома сидеть. У нас же люди, которые СПИДом болеют, туберкулёзом, они дома не сидят, ходят себе спокойно по улицам. Так зачем здоровому человеку сидеть дома? Меры гигиены соблюдала, мыла руки. Хотя я их и так всегда соблюдала.
На девятый день поднялась температура
После приезда в Новосибирск девушка сразу позвонила в Роспотребнадзор и села дома на самоизоляцию. Ежедневно ей звонила терапевт из местной больницы и спрашивала про самочувствие. На девятый день у Елены заболела голова, поднялась температура 37,9.
— Утром мне терапевт сама позвонила, спросила, как самочувствие, всё ли хорошо, — рассказывает сибирячка. — Я сказала, что температура была ночью. Всё: «Вызывайте скорую».
После анализ на коронавирус подтвердился, девушку отвезли в инфекционную больницу и сразу поселили в отдельный бокс.
— Если у человека отрицательные анализы, но какие-то симптомы похожие, то его могут к кому-то подселить. А если у человека подтвердился положительный, то он исключительно отдельно находится, в отдельной палате, никакого контакта с другими. Я все десять дней одна лежала, общалась только с медиками и с друзьями по телефону, — рассказывает девушка.
«Палата очень аккуратненькая»
Сибирячка не скрывает — её очень удивили условия, в которые она попала. Она часто слышала страшные истории об условиях и готовилась к худшему.
— Палата очень аккуратненькая, всё чистенькое, всё светленькое, окна пластиковые стоят. Койки обычные. Даже в палате, по крайне мере, у меня, были душ, туалет, раковина. Несколько раз в день заходили санитары, выносили мусор, пол мыли. Не было такого, что увидел больничные стены и впал в депрессию, — объяснила девушка. — Еда тоже хорошая. Я не привыкла лежать в больнице, про еду слышала ужасы и носом воротила, думала, не буду есть, такой мини-протест у меня был. Мне приносили еду друзья, но потом я поняла, что, наоборот, хочу что-то плотное поесть. Решила попробовать больничную еду. На второй-третий день это было. Первые дни такое стрессовое состояние, особо есть не хочется. Потом сказала, чтобы друзья больше ничего не передавали мне. Еда очень вкусная — борщ, каши, котлеты, пюре. Всё очень вкусно. Честно говоря, я там не только выздоровела, но и восстановила своё пищеварение.
Нашли пневмонию
Вскоре выяснилось, что помимо прочего у девушки оказалась пневмония — её можно было увидеть только через рентген. Пневмонию лечили антибиотиками, уколами и капельницами. Коронавирус лечили только лекарствами для повышения иммунитета.
— У меня приличная горстка таблеток выходила на завтрак, обед и ужин, — ужасается Елена. — От ВИЧ-инфекции и от гепатита С. На сегодняшний день определённых таблеток не сделали ещё от коронавируса и дают иммуноповышающие, чтобы иммунитет повышался.
«Было ощущение какой-то недоболезни»
— Самочувствие было хорошее, — продолжает девушка. — Когда дома была, было ощущение какой-то недоболезни, это и есть слабость. Но не было такого, чтобы мне прям плохо было. Единственное, что напрягало — это отсутствие обоняния, даже раздражало. Я не говорю, что не надо серьёзно к этому относиться, что больные не больные, давайте все друг с другом целоваться. Но я считаю, что такие же меры надо принимать, как при гриппе. Если ты болеешь с температурой 39 градусов, то не иди на работу, не езди в метро. Останься дома, переболей. И тут то же самое. Сядь на карантин, посиди эти четырнадцать дней. А не так, чтобы бояться на улицы выходить. Я рассказала свою историю. Я не вижу в этом проблемы.
От знакомых Елена не скрывает, что переболела коронавирусом — наоборот, активно рассказывает о том, как проходит болезнь, на своей странице в соцсети «Инстаграм». Но признаётся, что не хотела бы на весь город рассказывать об этом, и просила изменить её имя.
— Когда уже стали узнавать, с чем я в инфекционке лежала, мне человек 10–15 сказали, что у них в феврале были аналогичные симптомы, их увозили с пневмонией в нашу инфекционку. Я к тому, что, возможно, эта эпидемия ещё с конца января ходит, просто у нас тогда тестов не делали, в январе у нас также люди путешествовали. Было ноль тестов, ноль заболевших. Просто ОРВИ с осложнением. Сейчас есть тесты — есть заболевшие.
Журналист НГС Мария Тищенко побывала в инфекционной больнице и поговорила с врачами — как они принимают пациентов с подозрением на коронавирус, какую защиту используют и как справляются с аномальной нагрузкой последних недель.
Если вы знали новосибирцев, умерших от коронавируса, свяжитесь с нашим журналистом Алёной Истоминой. Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.