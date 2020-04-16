В Новосибирске начали ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Один из участков, которые обновят, находится на улице Владимировской.
Сегодня, 16 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл выездное совещание на месте ремонта.
– Мы приступили к текущему ремонту горячим асфальтом, летними технологиями проезжей части наших дорог, которые серьезно пострадали в зимний период от этой очень непростой зимы, – сказал мэр сегодня во время онлайн-встречи с журналистами.
По нацпроекту БКАД в Новосибирске отремонтируют ещё несколько магистралей — мы отметили их на карте. Также НГС рассказывал о менее масштабных участках дорожного ремонта.