В Новосибирске начали ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Один из участков, которые обновят, находится на улице Владимировской.

Сегодня, 16 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл выездное совещание на месте ремонта.

– Мы приступили к текущему ремонту горячим асфальтом, летними технологиями проезжей части наших дорог, которые серьезно пострадали в зимний период от этой очень непростой зимы, – сказал мэр сегодня во время онлайн-встречи с журналистами.