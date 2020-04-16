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Подрядчик уже начал ремонт дороги на улице Владимировской

Подрядчик уже начал ремонт дороги на улице Владимировской

В Новосибирске начали ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Один из участков, которые обновят, находится на улице Владимировской.

Сегодня, 16 апреля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провёл выездное совещание на месте ремонта.

– Мы приступили к текущему ремонту горячим асфальтом, летними технологиями проезжей части наших дорог, которые серьезно пострадали в зимний период от этой очень непростой зимы, – сказал мэр сегодня во время онлайн-встречи с журналистами.

Длина участка ул. Владимировской, на которой сделают ремонт покрытия, составляет 2,3 км

Длина участка ул. Владимировской, на которой сделают ремонт покрытия, составляет 2,3 км

Перед ремонтом городских дорог их моют. Для этого используют муниципальную технику и машины подрядчиков

Перед ремонтом городских дорог их моют. Для этого используют муниципальную технику и машины подрядчиков

Подрядчик, который отремонтирует улицу Владимировскую — компания «СтройСити»

Подрядчик, который отремонтирует улицу Владимировскую — компания «СтройСити»

Все аукционы на ремонт по нацпроекту БКАД в Новосибирске на этот год уже завершены, подрядчики приступили к работе

Все аукционы на ремонт по нацпроекту БКАД в Новосибирске на этот год уже завершены, подрядчики приступили к работе

— Именно сегодня мы объявляем официально, что приступили к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выигравшие конкурсы организации вышли на дороги и приступили к этому ремонту, — сообщил 16 апреля Анатолий Локоть

— Именно сегодня мы объявляем официально, что приступили к реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Выигравшие конкурсы организации вышли на дороги и приступили к этому ремонту, — сообщил 16 апреля Анатолий Локоть

По нацпроекту БКАД отремонтируют не только сами магистрали, но и тротуары

По нацпроекту БКАД отремонтируют не только сами магистрали, но и тротуары

В этом году также запланирован ремонт Бердского шоссе и трёх участков улицы Большевистской

В этом году также запланирован ремонт Бердского шоссе и трёх участков улицы Большевистской

По нацпроекту БКАД в Новосибирске отремонтируют ещё несколько магистралей — мы отметили их на карте. Также НГС рассказывал о менее масштабных участках дорожного ремонта.

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ремонт дорогБКАДнацпроект
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