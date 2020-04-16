Министр под видом простого бизнесмена обратился в банк за помощью. Ему отказали

По словам министра, в программу выдачи кредитов под 0% подключились 5 банков , еще 25 готовятся к подписанию соглашения.

— Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тысячи обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей одобрены примерно 1,5 миллиарда . А выдано реально всего лишь 400 миллионов рублей. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.