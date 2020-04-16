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Министр под видом простого бизнесмена обратился в банк за помощью. Ему отказали

Максим Решетников проверил, как выдают кредиты на зарплаты, обещанные Путиным еще в начале апреля

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Министр Решетников прикинулся предпринимателем, чтобы получить кредит под 0%. И не смог

Министр Решетников прикинулся предпринимателем, чтобы получить кредит под 0%. И не смог

О конфузе сразу с двумя банками глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников рассказал в своем инстаграме. Чиновник захотел узнать, как банки выдают кредит под 0% для бизнеса — такую помощь малому бизнесу правительство решило оказать после обращения Владимира Путина к народу 2 апреля. Вчера министр позвонил в два крупнейших банка страны. В первом сообщили, что такой заем ему выдадут только в мае, а втором отказали, потому что нет постановления правительства.

— Обратил на это внимание руководства банков, — написал Решетников.

По словам министра, в программу выдачи кредитов под 0% подключились 5 банков, еще 25 готовятся к подписанию соглашения.

— Наш мониторинг показывает, что выдачи кредитов идут медленно. Из 3,5 тысячи обращений на общую сумму 24 миллиарда рублей одобрены примерно 1,5 миллиарда. А выдано реально всего лишь 400 миллионов рублей. Предприниматели жалуются на отказы и ограничения при рассмотрении их заявок.

Новые кредиты на выплату зарплат появились из-за коронавируса. Объявляя 2 апреля о продлении нерабочих дней до конца месяца, Владимир Путин заявил, что сохранение рабочих мест и доходов граждан остается приоритетом для правительства. Кабмин разработал меры по поддержке малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за распространения инфекции, в том числе — беспроцентные кредиты на выплату зарплат. Вчера Владимир Путин пообещал расширить круг предприятий, которые этот кредит могут получить.

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малый бизнескоронавирусМаксим Решетниковкредитбанки
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