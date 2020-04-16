Сегодня, 16 апреля, Бердский городской суд Новосибирской области наказал за прогулку по городу во время самоизоляции двух мужчин.
Одному из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей, второму — в виде предупреждения.
Суд учёл, что бердчане «не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации» и находились в общественном месте. Их признали виновными в совершении административных правонарушений
— На улице находились, — пояснили корреспонденту НГС в Бердском суде. — Не было никакой цели у них, которая являлась бы исключительным случаям, указанным в постановлении губернатора. Прогулка была.
В ведомстве уточнили, что суд вынес наказания с учётом личностей обвиняемых. Предупреждение получил мужчина в возрасте, признавший вину. Денежный штраф получил сибиряк, которого уже неоднократно привлекали к административной ответственности.
Накануне мы рассказывали про супружескую пару, которая получила штраф на 30 тысяч рублей — мужчина и женщина пришли в отдел полиции, чтобы выписаться из квартиры. Штраф на такую же сумму получил новосибирец, который на время самоизоляции находился не по прописке.