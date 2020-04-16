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За прогулку назначили разные наказания

За прогулку назначили разные наказания

Сегодня, 16 апреля, Бердский городской суд Новосибирской области наказал за прогулку по городу во время самоизоляции двух мужчин.

Одному из них назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей, второму — в виде предупреждения.

Суд учёл, что бердчане «не выполнили правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации» и находились в общественном месте. Их признали виновными в совершении административных правонарушений по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ.

— На улице находились, — пояснили корреспонденту НГС в Бердском суде. — Не было никакой цели у них, которая являлась бы исключительным случаям, указанным в постановлении губернатора. Прогулка была.

В ведомстве уточнили, что суд вынес наказания с учётом личностей обвиняемых. Предупреждение получил мужчина в возрасте, признавший вину. Денежный штраф получил сибиряк, которого уже неоднократно привлекали к административной ответственности.

Накануне мы рассказывали про супружескую пару, которая получила штраф на 30 тысяч рублей — мужчина и женщина пришли в отдел полиции, чтобы выписаться из квартиры. Штраф на такую же сумму получил новосибирец, который на время самоизоляции находился не по прописке.

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