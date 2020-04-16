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На дороге столкнулись иномарка и «Газель»

На дороге столкнулись иномарка и «Газель»

Сегодня, 16 апреля, недалеко от Академгородка в Новосибирске столкнулись грузовая «Газель» и автомобиль «Сузуки Лиана» — пострадали трое человек.

Авария случилась в 12:08.

— Водитель — женщина 1957 года рождения, госпитализирована, на автомобиле «Сузуки Лиана» двигалась со стороны улицы Тимакова Новосибирска в сторону автодороги Кольцово — Академгородок и совершила столкновение с автомобилем ГАЗ 6302 под управлением водителя 1962 года рождения, который был тоже госпитализирован, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе областного ГИБДД.

В ДТП пострадало трое человек

В ДТП пострадало трое человек

На место аварии выезжали спасатели МАСС. По информации ведомства, всего пострадали три человека.

— У мужчины, водителя «Газели», оказался перелом ноги, пострадала и женщина из автомобиля «Сузуки»: у неё черепно-мозговая травма и травма руки, — рассказали в пресс-службе МАСС. — Все пострадавшие были переданы бригаде врачей скорой медицинской помощи.

На месте работали спасатели МАСС

На месте работали спасатели МАСС

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Недавно в Ленинском районе Новосибирска водитель протаранил забор около детской площадки и автогородка — водителя заставили проходить медицинское освидетельствование.

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