Сегодня, 16 апреля, недалеко от Академгородка в Новосибирске столкнулись грузовая «Газель» и автомобиль «Сузуки Лиана» — пострадали трое человек.
Авария случилась в 12:08.
— Водитель — женщина 1957 года рождения, госпитализирована, на автомобиле «Сузуки Лиана» двигалась со стороны улицы Тимакова Новосибирска в сторону автодороги Кольцово — Академгородок и совершила столкновение с автомобилем
На место аварии выезжали спасатели МАСС. По информации ведомства, всего пострадали три человека.
— У мужчины, водителя «Газели», оказался перелом ноги, пострадала и женщина из автомобиля «Сузуки»: у неё черепно-мозговая травма и травма руки, — рассказали в пресс-службе МАСС. — Все пострадавшие были переданы бригаде врачей скорой медицинской помощи.
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