Владимир Путин объявил о переносе парада Победы с 9 мая. Заявление президент сделал во время заседания Совета безопасности.

— Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю изменить график и перенести подготовку к параду Победы, — заявил Путин. — Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш «Бессмертного полка».

Ранее президента об этом просили представители ветеранских организаций. Они назвали это решение сложным, но справедливым и отметили, что «в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно».