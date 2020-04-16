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Репетиции парадов, которые только начались, тоже пройдут позже

Репетиции парадов, которые только начались, тоже пройдут позже

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы с 9 мая. Заявление президент сделал во время заседания Совета безопасности.

— Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю изменить график и перенести подготовку к параду Победы, — заявил Путин. — Обязательно проведем все мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году, будет и парад в Москве, и марш «Бессмертного полка».

Ранее президента об этом просили представители ветеранских организаций. Они назвали это решение сложным, но справедливым и отметили, что «в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно».

Подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.

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коронавирус9 Маяпарад Победы
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