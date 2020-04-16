16 апреля четверг
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 3/10
usd 73.71
eur 80.67
Тема дня 3448 новых зараженных коронавирусом по стране
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 3/10
usd 73.71
eur 80.67

Все новости

Все новости
У пациента из Убинского района пока не подтвердили коронавирус

У пациента из Убинского района пока не подтвердили коронавирус

В новосибирскую инфекционную больницу доставили пациента из Убинского района, у которого подозревают коронавирус.

Об этом на брифинге в Правительстве Новосибирской области сообщил министр здравоохранения региона Коснтантин Хальзов.

— По Убинскому району пока ещё говорить нечего, потому что только сегодня пациент транспортирован в инфекционную больницу, это — информация завтрашнего дня. Но тем не менее есть подозрение на ковидную инфекцию, подтверждения пока нет. Мы сегодня избрали активную тактику, и любые подозрения забираем в инфекционную больницу, — прокомментировал министр.

Константин Хальзов также сообщил, что четверо пациентов сейчас лежат в реанимации, одному потребовалась искусственная вентиляция лёгких. Остальные заболевшие находятся либо в удовлетворительном состоянии, либо в средней степени тяжести. Есть и те, у кого болезнь протекает без симптомов.

Министр здравоохранения НСО отметил, что пока трудно давать прогнозы о том, как дальше будет развиваться ситуация в регионе.

— Прогнозы меняются каждый день, каждую неделю. Прогнозов никаких нет, — сказал Константин Хальзов.

Сегодня, 16 апреля, оперативный штаб сообщил, что в Новосибирске умер ещё один заболевший коронавирусом.

НГС следит за ситуацией с заболеваемостью в онлайн-хронике.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ4

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскепациентыминздрав Новосибирской обалсти
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (25)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!