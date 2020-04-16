В новосибирскую инфекционную больницу доставили пациента из Убинского района, у которого подозревают коронавирус.
Об этом на брифинге в Правительстве Новосибирской области сообщил министр здравоохранения региона Коснтантин Хальзов.
— По Убинскому району пока ещё говорить нечего, потому что только сегодня пациент транспортирован в инфекционную больницу, это — информация завтрашнего дня. Но тем не менее есть подозрение на ковидную инфекцию, подтверждения пока нет. Мы сегодня избрали активную тактику, и любые подозрения забираем в инфекционную больницу, — прокомментировал министр.
Константин Хальзов также сообщил, что четверо пациентов сейчас лежат в реанимации, одному потребовалась искусственная вентиляция лёгких. Остальные заболевшие находятся либо в удовлетворительном состоянии, либо в средней степени тяжести. Есть и те, у кого болезнь протекает без симптомов.
Министр здравоохранения НСО отметил, что пока трудно давать прогнозы о том, как дальше будет развиваться ситуация в регионе.
— Прогнозы меняются каждый день, каждую неделю. Прогнозов никаких нет, — сказал Константин Хальзов.
Сегодня, 16 апреля, оперативный штаб сообщил, что в Новосибирске умер ещё один заболевший коронавирусом.
НГС следит за ситуацией с заболеваемостью в онлайн-хронике.