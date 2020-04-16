Константин Хальзов также сообщил, что четверо пациентов сейчас лежат в реанимации, одному потребовалась искусственная вентиляция лёгких. Остальные заболевшие находятся либо в удовлетворительном состоянии, либо в средней степени тяжести. Есть и те, у кого болезнь протекает без симптомов.

Министр здравоохранения НСО отметил, что пока трудно давать прогнозы о том, как дальше будет развиваться ситуация в регионе.

— Прогнозы меняются каждый день, каждую неделю. Прогнозов никаких нет, — сказал Константин Хальзов.



Сегодня, 16 апреля, оперативный штаб сообщил, что в Новосибирске умер ещё один заболевший коронавирусом.



НГС следит за ситуацией с заболеваемостью в онлайн-хронике.