Военные почти завершили каркас многофункционального медицинского центра в Новосибирске — он рассчитан на 160 коек для больных коронавирусом.
— На 16 апреля работы выполнены на 95%, и уже завершено возведение стен нового медцентра, что составило 6197
Стройка не останавливается ни на минуту. Сейчас на ней задействовано 500 человек, из которых 170 работают ночью.
Здание медцентра возводят на территории по улице Воинская, 1к2. Стройка началась 20 марта, а к 30 апреля должна быть закончена первая очередь. Всего у строителей на полное завершение проекта есть 56 суток.
Посмотреть на стройку с высоты вы можете здесь.
Автор: пресс-служба ЦВО
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