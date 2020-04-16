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Работы выполнены на 95%, и уже завершено возведение стен нового медцентра

Работы выполнены на 95%, и уже завершено возведение стен нового медцентра

Военные почти завершили каркас многофункционального медицинского центра в Новосибирске — он рассчитан на 160 коек для больных коронавирусом.

— На 16 апреля работы выполнены на 95%, и уже завершено возведение стен нового медцентра, что составило 6197 кв. м. Всего смонтировано более 700 тонн металлоконструкций — это 100% от общего объема основного каркаса. На данный момент строители приступили к установке оконных рам и проведению внутренних работ по монтажу вентиляционной системы и перегородок внутренних помещений, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ЦВО.

На стройке работает 500 человек

На стройке работает 500 человек

Стройка не останавливается ни на минуту. Сейчас на ней задействовано 500 человек, из которых 170 работают ночью.

Здание медцентра возводят на территории по улице Воинская, 1к2. Стройка началась 20 марта, а к 30 апреля должна быть закончена первая очередь. Всего у строителей на полное завершение проекта есть 56 суток.

В стройке задействовано 500 человек

В стройке задействовано 500 человек

Строители трудятся в три смены

Строители трудятся в три смены

Качество стройки постоянно контролируется

Качество стройки постоянно контролируется

У строителей есть только 56 суток на возведение здания

У строителей есть только 56 суток на возведение здания

Строители уже начали установку окон

Строители уже начали установку окон

Посмотреть на стройку с высоты вы можете здесь.

Автор: пресс-служба ЦВО

Что происходит в Новосибирске из-за распространения коронавируса, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

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коронавирус в НовосибирскекоронавирусЦВО
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