Стройка не останавливается ни на минуту. Сейчас на ней задействовано 500 человек, из которых 170 работают ночью.



Здание медцентра возводят на территории по улице Воинская, 1к2. Стройка началась 20 марта, а к 30 апреля должна быть закончена первая очередь. Всего у строителей на полное завершение проекта есть 56 суток.