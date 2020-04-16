Вакцинация по национальному календарю прививок и вакцинация по эпидемиологическим показателям приостановлены из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил сегодня помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. Сохраняется только вакцинация новорожденных в родильных домах.



С Минздравом в этом решении солидарен Роспотребнадзор — эксперты ведомства считают временный отказ от прививок целесообразной мерой. Как сообщает ТАСС, письмо от главного санврача страны Анны Поповой пришло в регионы еще месяц назад. В нем говорится, что рекомендация касается, в первую очередь, взрослого населения — опять же из-за того, что большая часть заболевших коронавирусом — это взрослые.

