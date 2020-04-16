— Если в ходе дальнейших наблюдений удастся подтвердить, что это клинический признак COVID-19, то его можно использовать для выявления детей с инфекцией в зачаточной стадии, которые могут заражать других, — цитирует Трокколи издание Metro.



Российские специалисты не торопятся делать выводы, учитывая, что в последнее время вокруг коронавируса появляется все больше фейков.



— Я это тоже читал, но в это трудно верить. В научной литературе ничего такого нет, — говорит президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Александр Румянцев. — Я думаю, это всё не имеет отношения к действительности. Потому что заболевание клинически проявляется как ответ индивидуума на заражение вирусом. Это не проявление вируса. Это не вирус вызывает эту клинику, а наоборот — организм хозяина отвечает на этот вирус. Сколько хозяев, столько и ответов.

Александр Румянцев напомнил, что сыпь может появляться у людей, склонных к аллергии или необычным проявлениям кожи, в быту связанным с приемом лекарств или определенных продуктов.

