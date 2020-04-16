Власти рассказали подробности новых задержаний нарушителей самоизоляции и карантина. Штраф в 30 тысяч рублей, как сообщили в пресс-службе правительства, получила жительница Барабинска, которую дважды замечали в общественных местах. Хотя с 9 апреля она находилась под медицинским наблюдением и должна была соблюдать санитарно-эпидемиологический режим.
Пытались улететь на родину
Супружеская пара из Магадана также нарушила режим домашней самоизоляции и, несмотря на предписания врачей и Роспотребнадзора, приехала в аэропорт Толмачёво, чтобы улететь на родину. В Новосибирске они останавливались у друзей.
— 26 марта они прилетели из-за рубежа в Новосибирск и находились здесь под обязательным 14-дневным медицинским наблюдением. Окончания своего карантинного срока супруги не дождались и решили улететь домой в Магадан. Для этого они прибыли в аэропорт Толмачево 5 апреля, чем подвергли опасности санитарно-эпидемиологическое благополучие окружающих. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, им присуждены штрафы и продолжение карантина в Новосибирске, — уточнили в пресс-службе.
Штрафами отделались и те, кто грубо нарушил режим всеобщей самоизоляции — они не находились под наблюдением врачей. На 17 человек составлены и направлены в суд административные протоколы, двоих оштрафовали на 2 тысячи рублей.
Сколько всего штрафов выписали новосибирцам?
С 1 апреля сотрудники полиции задержали 28 человек, нарушивших закон в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Девять из них получили штрафы по 15 тысяч рублей, общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей.
Ещё 12 человек привлекли к административной ответственности неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (19.4 КоАП РФ).
Какие организации и юрлица тоже получили штрафы?
В ходе проверки 10 апреля в Ленинском районе сотрудники полиции обнаружили нелегально работающий клуб, в котором находилось более 10 посетителей.
— Несмотря на необходимость соблюдения социальной дистанции 1,5 метра и других норм в период противодействия коронавирусу, посетители распивали спиртные напитки, предавались празднеству и утехам с дозволения руководства и персонала клуба, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.
На владельца составлен и передан в суд административный протокол по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.
Крупный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей получил мебельный магазин в ТЦ «Континент» в Октябрьском районе. Там не продавались товары первой необходимости, а сам магазин не подходил под категории организаций, которым разрешено работать.
— Всего правоохранительными органами составлено и направлено в суд 58 административных протоколов, из них 28 в отношении физических лиц и 30 в отношении юридических лиц. За нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения наказаны 12 юридических лиц (10 оштрафовано на общую сумму 247,5 тысяч рублей, двое приостановили свою деятельность на 25 суток и трое — на 30 суток), — добавили в правительстве.
Накануне мы рассказывали про супружескую пару, которая получила штраф на 15 тысяч рублей — мужчина и женщина пришли в отдел миграции, чтобы выписаться из квартиры. Штраф на такую же сумму получил новосибирец, который на время самоизоляции находился не по прописке.