— 26 марта они прилетели из-за рубежа в Новосибирск и находились здесь под обязательным 14-дневным медицинским наблюдением. Окончания своего карантинного срока супруги не дождались и решили улететь домой в Магадан. Для этого они прибыли в аэропорт Толмачево 5 апреля, чем подвергли опасности санитарно-эпидемиологическое благополучие окружающих. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, им присуждены штрафы и продолжение карантина в Новосибирске, — уточнили в пресс-службе.



Штрафами отделались и те, кто грубо нарушил режим всеобщей самоизоляции — они не находились под наблюдением врачей. На 17 человек составлены и направлены в суд административные протоколы, двоих оштрафовали на 2 тысячи рублей.



Сколько всего штрафов выписали новосибирцам?



С 1 апреля сотрудники полиции задержали 28 человек, нарушивших закон в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 2 статьи 6.3 КоАП РФ). Девять из них получили штрафы по 15 тысяч рублей, общая сумма штрафов составила 135 тысяч рублей.

