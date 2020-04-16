Министерство образования Новосибирской области опубликовало рекомендации с датами, когда в регионе должен закончиться учебный год. При этом решение о завершении года каждая школа примет индивидуально.

— Решение о формах организации образовательного процесса по реализации основных образовательных программ общего образования, сроках окончания учебного года образовательная организация принимает самостоятельно по согласованию с учредителем и Министерством образования Новосибирской области, — сообщает Министерство образования Новосибирской области.