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Решение каждая школа будет принимать самостоятельно, но даты ведомство всё же порекомендовало

Решение каждая школа будет принимать самостоятельно, но даты ведомство всё же порекомендовало

Министерство образования Новосибирской области опубликовало рекомендации с датами, когда в регионе должен закончиться учебный год. При этом решение о завершении года каждая школа примет индивидуально.

— Решение о формах организации образовательного процесса по реализации основных образовательных программ общего образования, сроках окончания учебного года образовательная организация принимает самостоятельно по согласованию с учредителем и Министерством образования Новосибирской области, — сообщает Министерство образования Новосибирской области.

Министерство предложило школам провести корректировку программ и учебных планов и обозначило планируемые сроки завершения 2019—2020 учебного года:

  • 1 — 4 классы — 25 мая 2020 года;
  • 5 — 8 классы — 30 мая 2020 года;
  • 9 класс — 30 мая 2020 года;
  • 10 класс — 5 июня 2020 года;
  • 11 класс — 30 мая 2020 года.

За несколько недель дистанционного обучения мы уже успели выслушать и родителей, и учителей, и министра образования Новосибирска. Отзывов много, и они колеблются от «всё плохо» до «класс, давайте еще!». К нам в редакцию обратилась мама второклассника Анастасия Кравченко, которая рассказала, почему в дистанционном обучении на самом деле много плюсов.

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