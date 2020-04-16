В Первомайском сквере стали разбирать двухэтажное кафе — начали с летней террасы

Так как собственник не снес добровольно постройки в нужный срок, демонтажем занялся Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.



Власти пока не планируют сносить что-то ещё в Первомайском сквере. Как напомнили в администрации Центрального округа, летнее кафе на входе в сквер со стороны гостиницы «Центральная» демонтировали ещё в 2018 году.



Это не первое кафе в парковой зоне, которое сносят в этом году. 3 марта у входа в парк Кирова начали сносить два кафе — в прошлом году арбитражный суд удовлетворил иск администрации парка к владельцу кафе ООО «Диво» и признал их самовольными постройками.