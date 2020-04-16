В Первомайском сквере стали разбирать двухэтажное кафе — начали с летней террасы

Сегодня, 16 апреля, в Первомайском сквере в центре Новосибирска начали сносить двухэтажное стеклянное здание с летней террасой.
Как рассказали корреспонденту НГС рабочие, они постараются сделать демонтаж очень быстро.
Снести кафе по улице Советская, 14а мэрия решила 19 февраля на комиссии по вопросам демонтажа самовольных нестационарных объектов на территории Новосибирска, а уже 26 февраля на деревянной летней террасе за зданием появилось объявление о планируемом сносе. В нем администрация Центрального округа попросила собственника демонтировать самовольный объект до 2 марта 2020 года.
С собственником павильона общественного питания и летней террасы мэрия прекратила договор аренды земельного участка 30 января 2020 года. После этого кафе и веранда стали считаться самовольными, рассказывали в администрации Центрального округа.
Так как собственник не снес добровольно постройки в нужный срок, демонтажем занялся Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Власти пока не планируют сносить что-то ещё в Первомайском сквере. Как напомнили в администрации Центрального округа, летнее кафе на входе в сквер со стороны гостиницы «Центральная» демонтировали ещё в 2018 году.
Это не первое кафе в парковой зоне, которое сносят в этом году. 3 марта у входа в парк Кирова начали сносить два кафе — в прошлом году арбитражный суд удовлетворил иск администрации парка к владельцу кафе ООО «Диво» и признал их самовольными постройками.