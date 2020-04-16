За последние сутки в России коронавирус диагностировали еще у 3448 человек. С начала пандемии заражены 27 938 россиян, 2304 вылечились (318 человек к ним прибавились за минувший день), 232 скончались (34 смерти за сутки). По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются почти 127 тысяч человек — у них подозрение на COVID-19. Сделано 1,61 миллиона тестов.



На планете, по данным университета Хопкинса, коронавирусной инфекцией заражены более двух миллионов человек. В лидерах по-прежнему США — 639 тысяч официальных случаев. Президент Дональд Трамп в своем обращении отметил, что страна прошла пик заражения.

