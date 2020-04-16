За последние сутки в России коронавирус диагностировали еще у 3448 человек. С начала пандемии заражены 27 938 россиян, 2304 вылечились (318 человек к ним прибавились за минувший день), 232 скончались (34 смерти за сутки). По данным Роспотребнадзора, под наблюдением медиков остаются почти 127 тысяч человек — у них подозрение на COVID-19. Сделано 1,61 миллиона тестов.
На планете, по данным университета Хопкинса, коронавирусной инфекцией заражены более двух миллионов человек. В лидерах по-прежнему США — 639 тысяч официальных случаев. Президент Дональд Трамп в своем обращении отметил, что страна прошла пик заражения.
На втором месте — Испания (более 180 тысяч случаев), на третьем — Италия (165 тысяч случаев). Россия в рейтинге университета Хопкинса занимает 15-е место.
О том, что Россия подойдет к пику ближе к майским праздникам, еще в начале недели заявляла Татьяна Голикова, вице-премьер РФ. Вчера Владимир Путин, открывая совещание с Правительством РФ, заявил, что власти должны не просто анализировать ситуацию, но и принимать гибкие решения в зависимости от хода событий. Президент анонсировал новые меры поддержки для бизнеса: безвозмездную помощь в выплате зарплат и государственные льготные кредиты на расплату с поставщиками.