Жительница Новосибирска Светлана Помыткина застряла на Мале (Мальдивские острова). Женщина вместе с 8-летним ребенком и 65-летней мамой должны были улететь домой 2 апреля, но из-за пандемии коронавируса и закрытых границ они до сих пор не могут покинуть острова.



— Рейс отменили, перенесли на 4-е, без комментариев, но 3-го вечером нам сообщают, что Россия взяла тайм-аут и закрыла границы для прилета своих российских граждан, — рассказывает сибирячка.

8 апреля, по её словам, был организован рейс в Россию, но на борт почему-то взяли только москвичей: