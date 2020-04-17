Жительница Новосибирска Светлана Помыткина застряла на Мале (Мальдивские острова). Женщина вместе с 8-летним ребенком и 65-летней мамой должны были улететь домой 2 апреля, но из-за пандемии коронавируса и закрытых границ они до сих пор не могут покинуть острова.
— Рейс отменили, перенесли на 4-е, без комментариев, но 3-го вечером нам сообщают, что Россия взяла тайм-аут и закрыла границы для прилета своих российских граждан, — рассказывает сибирячка.
8 апреля, по её словам, был организован рейс в Россию, но на борт почему-то взяли только москвичей:
— На Мале, по спискам консульства, желающих выехать на родину было 470 человек, а улетело всего 177 и только москвичей, а мы что, не люди? Мы только и делаем, что заполняем какие-то заявления на сайтах Госуслуг, МИДа, консульства, а толку никакого.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что всем россиянам, застрявшим за границей, выделят материальную помощь. По словам туристки, деньги, которые обещали выделить застрявшим туристам, так и не пришли:
— Отель не бесплатный, половина здесь с маленькими ребятишками. Интернета практически нет, дети учиться не могут. Питание такое специфическое — если взрослый это поест, то ребенок нет. И рабочая комиссия, которая составляет график рейсов, даже не упоминает о том, что на Мальдивах тоже остались туристы, — возмущается Светлана Помыткина.
На Мале Светлана с 20 марта. 29 марта отель, в котором она остановилась с семьей, сообщил им о своем закрытии. Администрация отеля объясняла это тем, что туристов «нечем кормить», потому что все продукты на остров привозили, а из-за распространения коронавируса авиасообщение закрыли.
— После долгих переговоров отель согласился оставить нас. Но с 30-го числа начались работы по реновации отеля, стройка с каждым днём становится более интенсивной. Оплата за отель та же, а питание намного хуже, чем было изначально. Консул молчит, по электронке и по WhatsApp пишет: «Ждите», — рассказывает Светлана.
Новосибирские туристы из-за пандемии коронавируса застряли в разных странах. Мы уже рассказывали про сибиряков в Таиланде, Египте, Филиппинах. и Дели. Больше пятисот россиян не могут выбраться и из Киргизии — мы рассказывали их истории. В МИД РФ удивляются, что они всё ещё там, а посол сбежал от них в Москву.