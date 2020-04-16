— Я таких обращений не знаю. Есть обращение ветеранов, мы вместе рассматривали этот вопрос. Перенесли дату проведения большого мероприятия, посвящённого завершению «Эстафеты патриотизма поколений», которая шла в течение четырёх лет по инициативе наших городских ветеранов. Мы планировали масштабное мероприятие в нашем театре «Глобус». Посоветовались с ветеранами, решили перенести. Пока сроки приурочены к проведению Парада Победы 24 июня, который прошёл в 1945 году. Но никаких просьб по отношению к проведению парада военной техники не поступало, — рассказала Анатолий Локоть.



Напомним, что в Кремле приняли решение перенести Парад Победы. Его проведут в более позднюю дату, когда нормализуется ситуация с коронавирусом, как и просили ветераны. Об этом РБК сообщили три источника, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны.

На прошлой неделе Анатолий Локоть говорил о том, что подготовка к празднованию 9 Мая продолжается.