Отметку на карте компании сопровождают комментариями.

— Мы занимаемся корпоративными и маркетинговыми событиями, нет мероприятий — нет денег. Перспективы после снятий ограничений также туманны — непонятно, когда восстановится рынок, — написали сотрудники компании «Творческое объединение «Суперфест».

— Турбизнес — самый первый из числа пострадавших. Выручки нет уже 2 месяца. Нет денег платить корпоративный кредит, нет денег на аренду, нет денег на выплату зарплаты, — заявили в турагентстве «География».

— Мы производим одноразовую посуду для ресторанов, кафе, служб доставки еды. Оборот упал в 10 раз! — пожаловалось предприятие «Ф-Пак».



— Ниша: специалист по контекстной рекламе. -72 % постоянного дохода от работы с заказчиками из-за их закрытия на период карантина. Полное закрытие бизнеса одного из клиентов. Ниша: интернет-магазин оборудования и косметики для визажистов. Резкое падение спроса на продукт. Работа потенциальных клиентов остановлена, спрос снижен, — рассказал о ситуации в своих компаниях ИП Носков С.Д.