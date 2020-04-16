Новосибирские компании начали отмечать себя на карте «Бизнес терпит бедствие». Её создатели таким образом пытаются привлечь внимание к проблемам, возникшим у предприятий по всему миру из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
Пока себя отметили 13 новосибирских компаний — в основном это фирмы индивидуальных предпринимателей и компании из сферы торговли и общественного питания. Среди возникших проблем они отмечают отсутствие средств на аренду и критическое падение спроса. Под угрозой увольнения в этих компаниях оказалось больше 40 человек.
Отметку на карте компании сопровождают комментариями.
— Мы занимаемся корпоративными и маркетинговыми событиями, нет мероприятий — нет денег. Перспективы после снятий ограничений также туманны — непонятно, когда восстановится рынок, — написали сотрудники компании «Творческое объединение «Суперфест».
— Турбизнес — самый первый из числа пострадавших. Выручки нет уже 2 месяца. Нет денег платить корпоративный кредит, нет денег на аренду, нет денег на выплату зарплаты, — заявили в турагентстве «География».
— Мы производим одноразовую посуду для ресторанов, кафе, служб доставки еды. Оборот упал в 10 раз! — пожаловалось предприятие «Ф-Пак».
— Ниша: специалист по контекстной рекламе. -72 % постоянного дохода от работы с заказчиками из-за их закрытия на период карантина. Полное закрытие бизнеса одного из клиентов. Ниша: интернет-магазин оборудования и косметики для визажистов. Резкое падение спроса на продукт. Работа потенциальных клиентов остановлена, спрос снижен, — рассказал о ситуации в своих компаниях ИП Носков С.Д.
Сервис также позволяет организациям писать о мерах, которые могли бы их спасти.
— Может помочь отмена аренды и налогов на период запрета на работу, — просят компании «М-Фото» и салон PAULINE. Их просьбу поддерживают и другие организации, добавляя, что нужны также более долгие кредитные каникулы.
Добавить себя на карту может любая организация.
Накануне, 15 апреля, обращение президента было практически целиком посвящено бизнесу, который оказался в трудной ситуации. Мы собрали все «коронавирусные» меры поддержки бизнеса, о которых Владимир Путин успел сказать за эти дни. Коротко о том, на что имеют право предприниматели, теряющие прибыль из-за распространения нового вируса можно узнать здесь.
Губернатор Новосибирской области также утвердил план поддержки региональной экономики.