Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал семейную пару за нарушение режима самоизоляции — им предстоит выплатить по 15 тысяч рублей каждому.



— Признан виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей, — рассказали корреспонденту НГС в суде о штрафе для мужа.

Супруга также признана виновной в административном правонарушении и должна будет оплатить 15 тысяч рублей штрафа.

Напомним, 8 апреля семья прилетела в Новосибирск из Санкт-Петербурга — они собирались выписаться из квартиры, где уже не живут, и улететь. Сибирячка оформила заявление на госуслугах и получила приглашение от МВД прийти в отдел по вопросам миграции Октябрьского отдела полиции