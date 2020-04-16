Октябрьский районный суд Новосибирска оштрафовал семейную пару за нарушение режима самоизоляции — им предстоит выплатить по 15 тысяч рублей каждому.
— Признан виновным в совершении административного правонарушения, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей, — рассказали корреспонденту НГС в суде о штрафе для мужа.
Супруга также признана виновной в административном правонарушении и должна будет оплатить 15 тысяч рублей штрафа.
Напомним, 8 апреля семья прилетела в Новосибирск из Санкт-Петербурга — они собирались выписаться из квартиры, где уже не живут, и улететь. Сибирячка оформила заявление на госуслугах и получила приглашение от МВД прийти в отдел по вопросам миграции Октябрьского отдела полиции
№ 6.
13 апреля супруги явились в отдел, где на них составили протокол об административном правонарушении по ст. 6. 3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).
Прежде женщина рассказывала НГС, что изначально их пригласили в отдел по вопросам миграции Октябрьского отдела полиции № 6 на 16 апреля, но они с мужем попросили поменять дату на 13 апреля, так как 14-го пара планировала вернуться в Санкт-Петербург. Вылететь из Новосибирска раньше, чем закончится период самоизоляции, семье разрешил Роспотребнадзор — пара должна была просто предоставить в Толмачёво справку из больницы о том, что они находились под наблюдением врача.
В отделе полиции семейная пара просидела до десяти вечера.
— Они не знали, что с нами делать: составлять или не составлять протокол. В итоге ведомство приняло совместно с Роспотребнадзором решение отменить договорённость о том, что нам нельзя будет вылететь. И на обсервацию нас посадили бы, если бы мы 14-го приехали в аэропорт, — объясняла женщина.
До этого мы рассказывали про новосибирца, которого суд оштрафовал на 15 тысяч рублей за проживание во время самоизоляции не по прописке.
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