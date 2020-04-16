В Новосибирской области за сутки зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.



— Четыре человека — из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов. Семь человек никуда не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали, — сообщают в оперштабе.



Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.

