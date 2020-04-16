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Срочно Еще одна смерть от коронавируса в Новосибирске
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Больные сейчас под медицинским наблюдением&nbsp;

Больные сейчас под медицинским наблюдением 

В Новосибирской области за сутки зарегистрировано 11 случаев заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

— Четыре человека — из близкого круга контактов ранее выявленных пациентов. Семь человек никуда не выезжали, с ранее выявленными пациентами не контактировали, — сообщают в оперштабе.

Всего в регионе зафиксировано 64 случая заражения коронавирусом, из них 14 человек выздоровели, двое скончались.

В детской больнице № 3 сейчас 19 детей с подозрением на COVID-19. Положительных результатов теста на коронавирус у них нет.

В инфекционной больнице № 1 107 взрослых с подозрением на коронавирусную инфекцию, включая пациентов с подтвержденным диагнозом.

Мы продолжаем следить за ситуацией в нашей онлайн-трансляции.

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коронавирус в Новосибирскестатистикаинфекционка
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