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Срочно Еще одна смерть от коронавируса в Новосибирске
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Мужчина скончался в инфекционной больнице&nbsp;

Мужчина скончался в инфекционной больнице 

В Новосибирске от коронавируса умер ещё один человек. Об этом сообщает оперштаб.

«Второй умерший пациент — иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет», — говорится в сообщении.

Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким умершего.

14 апреля стало известно о первом погибшем от коронавируса — им стал 68-летний мужчина. У пенсионера также были тяжелые сопутствующие заболевания — сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца

Из 46 заболевших коронавирусом в Новосибирской области 21 человек перенёс пневмонию. Об этом сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Подробности читайте здесь.

Если вы знали первого умершего от коронавируса, свяжитесь с нашей редакцией по телефону +7 961 84-55-578 (WhatsApp, СМС, Telegram). Нам важно узнать (можно анонимно) о первых симптомах и процессе лечения, чтобы рассказать об этом другим жителям Новосибирска и убедить их в необходимости быть осторожнее.

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коронавирус в НовосибирскеCOVID-19
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