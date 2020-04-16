В Новосибирске от коронавируса умер ещё один человек. Об этом сообщает оперштаб.
«Второй умерший пациент — иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет», — говорится в сообщении.
Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким умершего.
14 апреля стало известно о первом погибшем от коронавируса — им стал 68-летний мужчина. У пенсионера также были тяжелые сопутствующие заболевания — сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца
Из 46 заболевших коронавирусом в Новосибирской области 21 человек перенёс пневмонию. Об этом сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова. Подробности читайте здесь.
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