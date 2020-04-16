В Новосибирске от коронавируса умер ещё один человек. Об этом сообщает оперштаб.



«Второй умерший пациент — иногородний водитель. Мужчине было 54 года. Коронавирусная пневмония у него развилась на фоне сопутствующей патологии: ожирение 4-й степени, синдром Пиквика, декомпенсированный сахарный диабет», — говорится в сообщении.

Редакция НГС приносит свои соболезнования родным и близким умершего.



14 апреля стало известно о первом погибшем от коронавируса — им стал 68-летний мужчина. У пенсионера также были тяжелые сопутствующие заболевания — сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца