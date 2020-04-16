Кроме того, с 18 апреля в области запрещено посещение кладбищ (за исключением похорон). Вчера мэрия Новосибирска тоже закрыла для посещения все кладбища — в городе ограничения будут длиться до 30 апреля.

Также временно запрещаются массовые мероприятия, «к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей». Ранее губернатор сообщал о том, что пасхальные богослужения пройдут в закрытом режиме.

НГС покажет онлайн-трансляцию праздничной службы.