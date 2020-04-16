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Приостановят работу рынков продовольственных и промышленных товаров

Приостановят работу рынков продовольственных и промышленных товаров

С 19 апреля в Новосибирске и области приостановят деятельность рынков продовольственных и промышленных товаров. Соответствующее постановление губернатора опубликовали на сайте облправительства.

— Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Новосибирска, Новосибирского района Новосибирской области, городских округов и поселений Новосибирской области с числом жителей более 23 тысяч <...> с 19.04.2020 приостановить деятельность рынков продовольственных и промышленных товаров, — говорится в постановлении.

Кроме того, с 18 апреля в области запрещено посещение кладбищ (за исключением похорон). Вчера мэрия Новосибирска тоже закрыла для посещения все кладбища — в городе ограничения будут длиться до 30 апреля.

Также временно запрещаются массовые мероприятия, «к которым относятся религиозные массовые обряды и церемонии различных конфессий с большим количеством людей». Ранее губернатор сообщал о том, что пасхальные богослужения пройдут в закрытом режиме.

НГС покажет онлайн-трансляцию праздничной службы.

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