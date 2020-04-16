Госпиталь для пациентов с коронавирусом начнёт работу 20 апреля

Инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом начнёт работать с
Готовность объекта оценил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Уже в ближайший понедельник госпиталь начнет принимать пациентов с диагнозом
— Сюда будут поступать все пациенты с симптомами, которые говорят о том, что есть риск коронавируса — это пневмонии, это ОРВИ с характерными симптомами. Для таких пациентов выделены отдельные этажи. Будет оперативно проводиться тестирование, и только в случае, если подтвердится коронавирус, пациентов переместят в отделения на этажи, где будет производиться лечение. При отрицательных тестах пациентов будут долечивать здесь или переместят в другие стационары для получения специализированной помощи, — отметил губернатор.
В госпитале 642 койки. Для него закупили необходимое медицинское оборудование, лекарственные препараты, средства индивидуальной защиты. Сотрудники прошли дополнительное обучение.
Ещё два человека в Новосибирске за прошедшие сутки вылечились от коронавируса.