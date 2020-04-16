Госпиталь для пациентов с коронавирусом начнёт работу 20 апреля

Инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом начнёт работать с 20 апреля . Об этом сообщает оперштаб. Как сообщалось ранее, в госпиталь перепрофилируют больницу № 11 .



Готовность объекта оценил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Уже в ближайший понедельник госпиталь начнет принимать пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на эту инфекцию.

— Сюда будут поступать все пациенты с симптомами, которые говорят о том, что есть риск коронавируса — это пневмонии, это ОРВИ с характерными симптомами. Для таких пациентов выделены отдельные этажи. Будет оперативно проводиться тестирование, и только в случае, если подтвердится коронавирус, пациентов переместят в отделения на этажи, где будет производиться лечение. При отрицательных тестах пациентов будут долечивать здесь или переместят в другие стационары для получения специализированной помощи, — отметил губернатор.