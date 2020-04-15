В Ленинском районе столкнулись два грузовика — есть пострадавшие

В среду вечером, 15 апреля, в Ленинском районе столкнулись два грузовика. Один из «КАМАЗов» ехал по Троллейной в сторону Немировича-Данченко, а другой поворачивал налево с 9-й Гвардейской Дивизии. В результате столкновения пострадали водители обоих грузовиков.
В службе 112 ДТП подтвердили. Корреспонденту НГС сообщили, что вызывали скорую помощь, сотрудников полиции и МЧС.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что ДТП произошло поздно вечером.
— В 22:16 столкнулись два «КАМАЗа». Авария произошла на перекрёстке улицы Троллейной и 9-й Гвардейской Дивизии. По предварительным данным, пострадали оба водителя. Возможно, им потребуется госпитализация, характер травм устанавливается, — рассказали в ведомстве.
Как сообщает подписчик группы «АСТ-54», одного из водителей спасателям пришлось извлекать из автомобиля при помощи инструментов, оба водителя были госпитализированы. У опрокинувшегося самосвала из кузова высыпался снег, на дорогу вылились технические жидкости, которые впоследствии смыли сотрудники МЧС.
Поздно вечером в пятницу, 10 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб пожилой мужчина.