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Происшествия

В Ленинском районе столкнулись два грузовика — есть пострадавшие

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, скорая помощь и МЧС

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Авария произошла в 22:16

Авария произошла в 22:16

В среду вечером, 15 апреля, в Ленинском районе столкнулись два грузовика. Один из «КАМАЗов» ехал по Троллейной в сторону Немировича-Данченко, а другой поворачивал налево с 9-й Гвардейской Дивизии. В результате столкновения пострадали водители обоих грузовиков.

В службе 112 ДТП подтвердили. Корреспонденту НГС сообщили, что вызывали скорую помощь, сотрудников полиции и МЧС.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что ДТП произошло поздно вечером.

— В 22:16 столкнулись два «КАМАЗа». Авария произошла на перекрёстке улицы Троллейной и 9-й Гвардейской Дивизии. По предварительным данным, пострадали оба водителя. Возможно, им потребуется госпитализация, характер травм устанавливается, — рассказали в ведомстве.

Пострадали оба водителя

Пострадали оба водителя

Как сообщает подписчик группы «АСТ-54», одного из водителей спасателям пришлось извлекать из автомобиля при помощи инструментов, оба водителя были госпитализированы. У опрокинувшегося самосвала из кузова высыпался снег, на дорогу вылились технические жидкости, которые впоследствии смыли сотрудники МЧС.

Поздно вечером в пятницу, 10 апреля, в Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором погиб пожилой мужчина.

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авария. ДТП
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