На 15 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Два человека сегодня выздоровели. По данным оперштаба, в области сейчас 1657 жителей остаются под медицинским наблюдением, а 9588 человек с наблюдения сняты.



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