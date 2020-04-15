На 15 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Два человека сегодня выздоровели. По данным оперштаба, в области сейчас 1657 жителей остаются под медицинским наблюдением, а 9588 человек с наблюдения сняты.
Что произошло в городе за сутки?
- В Новосибирске приостановили деятельность двух кафе, которые во время режима самоизоляции обслуживали посетителей.
- На 15 апреля в Новосибирской области за сутки выявлено 7 человек, инфицированных коронавирусом. В том числе жительница Бердска. Два новых случая — завозные: люди вернулись из Москвы и Сочи.
- Главврач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что вылечился от коронавируса.
- К губернатору с просьбой о помощи обратились руководители спортивных клубов и секций — тренеры заявили, что из-за ограничений остались без средств к существованию, хотя занятия можно было бы организовать в индивидуальном режиме или в малых группах.
- В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах — им могут воспользоваться те, кто пострадал от коронавируса, потерял часть доходов или лишился работы. Разбираемся, кому разрешат отсрочить платеж и что для этого нужно сделать.
- В интернете появился документ, согласно которому нерабочие дни в России продлятся до 31 мая — якобы это указ Владимира Путина. Мы проверили, насколько документ правдив.
- Две недели областная клиническая больница в Новосибирске отработала в несвойственном ей режиме — в неё перевели большую часть пациентов из больницы № 11, которую освободили под госпиталь для людей с коронавирусом. Теперь тут не только оказывают специализированную помощь, но и принимают пациентов по скорой. Как они справляются с увеличившимся потоком пациентов, узнала журналист НГС.
- В стране остался только один регион, где нет ни одного выявленного случая заражения, — это Горный Алтай.
- Пассажиров рейса из Таиланда, которые прилетели в Новосибирск 14 апреля, в аэропорту проверили специалисты. Ни у кого из пассажиров не обнаружили симптомов ОРВИ.
- Мэрия Новосибирска закрыла для посещения все кладбища — ограничения будут длиться до 30 апреля.
- В Новосибирской области из-за угрозы распространения коронавируса закрыли храмы и церкви — теперь все службы, в том числе предстоящее пасхальное богослужение, будут проводиться за закрытыми дверями. Но переживать не стоит — НГС покажет онлайн-трансляцию праздничной службы совместно с телеканалом ОТС.
- Городская больница № 11 станет сортировочным центром для распределения пациентов. Это нужно, чтобы выявить случаи внебольничной пневмонии, которые могли возникнуть из-за коронавируса.
- Ветераны России попросили президента перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок, когда нормализуется ситуация с распространением коронавируса.
- 13 апреля в Новосибирске супружеская пара пришла в отдел полиции для того, чтобы сняться с регистрационного учёта, и получила протокол за нарушение режима самоизоляции.
- Александр Чучалин рассказал о первом заразившемся коронавирусом в России — так называемом «нулевом пациенте».
НГС ведёт онлайн-хронику о коронавирусе в городе и стране.