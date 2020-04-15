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Сотрудник скорой помощи в приёмном отделении&nbsp;

Сотрудник скорой помощи в приёмном отделении 

На 15 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Два человека сегодня выздоровели. По данным оперштаба, в области сейчас 1657 жителей остаются под медицинским наблюдением, а 9588 человек с наблюдения сняты.

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