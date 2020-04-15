За последние недели Владимир Путин несколько раз обращался к стране, рассказывая о том, как будет действовать власть в условиях распространения коронавируса. Речь шла как об ограничительных мерах, которые придется соблюдать россиянам, так и о поддержке, которую правительство будет им оказывать. Сегодняшнее обращение президента было практически целиком посвящено бизнесу, который оказался в трудной ситуации.
Мы собрали все «коронавирусные» меры поддержки бизнеса, о которых Владимир Путин успел сказать за эти дни. Коротко о том, на что имеют право предприниматели, теряющие прибыль из-за распространения нового вируса.
- Компаниям малого и среднего бизнеса предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев.
- Микропредприятиям — отсрочка по налогам и страховым взносам в социальные фонды.
- Отсрочка по кредитам так же на ближайшие шесть месяцев для компаний малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий.
- Мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов (это касается не только малого бизнеса).
- Малым и средним предприятиям — снижение размера страховых взносов с 30 до 15 процентов на зарплаты выше МРОТ.
- Прямая безвозмездная финансовая помощь со стороны государства. Деньги можно будет потратить на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае. Объём поддержки будет рассчитываться с учётом числа работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
- Беспроцентные кредиты на выплату заработной платы. Срок кредита — шесть месяцев. Сначала это касалось только малого бизнеса, теперь возможность распространили на крупный и средний.
Впрочем, сам бизнес пока относится к принятым мерам неоднозначно. О том, какая именно поддержка нужна предпринимателям и что они думают о нынешних послаблениях.