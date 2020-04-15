За последние недели Владимир Путин несколько раз обращался к стране, рассказывая о том, как будет действовать власть в условиях распространения коронавируса. Речь шла как об ограничительных мерах, которые придется соблюдать россиянам, так и о поддержке, которую правительство будет им оказывать. Сегодняшнее обращение президента было практически целиком посвящено бизнесу, который оказался в трудной ситуации.



Мы собрали все «коронавирусные» меры поддержки бизнеса, о которых Владимир Путин успел сказать за эти дни. Коротко о том, на что имеют право предприниматели, теряющие прибыль из-за распространения нового вируса.

