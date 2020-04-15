Ещё два человека в Новосибирске вылечились от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.



На 22 часа 15 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них уже 14 пациентов здоровы и выписаны.



Также в оперштабе добавили, что 1657 жителей региона остаются под медицинским наблюдением, а 9588 человек с наблюдения сняты.

С ОРВИ и гриппом в данный момент зарегистрированы 1498 человек, из них госпитализированы 34.



Вчера вечером, 14 апреля, стало известно, что в Новосибирске скончался пожилой мужчина с ранее выявленным коронавирусом.