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Уже 14 пациентов в области здоровы и выписаны

Уже 14 пациентов в области здоровы и выписаны

Ещё два человека в Новосибирске вылечились от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

На 22 часа 15 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них уже 14 пациентов здоровы и выписаны.

Также в оперштабе добавили, что 1657 жителей региона остаются под медицинским наблюдением, а 9588 человек с наблюдения сняты.

С ОРВИ и гриппом в данный момент зарегистрированы 1498 человек, из них госпитализированы 34.

Вчера вечером, 14 апреля, стало известно, что в Новосибирске скончался пожилой мужчина с ранее выявленным коронавирусом.

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