Владимир Путин сегодня снова выступил с обращением к правительству страны и всем россиянам. Он рассказал о поддержке, которую государство планирует оказать бизнесу и регионам. Малому и среднему бизнесу президент пообещал выделить деньги на зарплаты сотрудникам. Это будет безвозмездная помощь, дополнительно к уже анонсированным мерам поддержки.

Деньги выделят на каждого сотрудника, который числился в компании на 1 апреля , правда, не в размере его зарплаты, а в размере МРОТ — чуть больше 12 тысяч рублей. Финансовая поддержка за апрель поступит с 18 мая , а средства за май придут в июне.