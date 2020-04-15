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Президент вновь выступил с обращением к нации

Президент вновь выступил с обращением к нации

Владимир Путин сегодня снова выступил с обращением к правительству страны и всем россиянам. Он рассказал о поддержке, которую государство планирует оказать бизнесу и регионам. Малому и среднему бизнесу президент пообещал выделить деньги на зарплаты сотрудникам. Это будет безвозмездная помощь, дополнительно к уже анонсированным мерам поддержки.

Деньги выделят на каждого сотрудника, который числился в компании на 1 апреля, правда, не в размере его зарплаты, а в размере МРОТ — чуть больше 12 тысяч рублей. Финансовая поддержка за апрель поступит с 18 мая, а средства за май придут в июне.

— Предлагаю предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей — подчеркну, дополнительно к уже принятым мерам поддержки — прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить на решение текущих самых неотложных задач — в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае. Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц, — заявил президент.

Кроме того, 200 миллиардов рублей будут выделены на поддержку регионов, 23 миллиарда — авиакомпаний.

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