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Храмы и соборы Новосибирска, запертые сейчас из-за коронавируса, сняли с высоты — это очень красиво

В ролике можно услышать колокольный звон, записанный служителем Вознесенского собора

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Съёмки видеоролика проходили в выходные

Съёмки видеоролика проходили в выходные

Блогер из Новосибирска Станислав Ражев снял на видео храмы и соборы Новосибирска.

— Красивые весенние кадры насыщены православными символами, крестами, куполами. В звуковой дорожке присутствует святой mp3 файл — колокольный звон, записанный и присланный служителем Вознесенского собора — главного храма города Новосибирска. Отдельное спасибо и респект этому человеку, который, кстати, участвовал в освящении знаменитого креста на горе в Шерегеше, — рассказывает Станислав на своей странице.

Станислав Ражев снимал это видео в минувшие выходные — изначально он планировал просто запечатлеть город с высоты, но из-за Вербного воскресенья всё движение было сконцентрировано возле храмов. Верующие люди, как и священнослужители, очень адекватно и с пониманием отнеслись к съёмкам, тем более что они занимали не больше пяти минут.

В начале апреля Станислав Ражев снял движение льда по течению реки Ини неподалёку от Бугринского моста.

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