Храмы и соборы Новосибирска, запертые сейчас из-за коронавируса, сняли с высоты — это очень красиво

Станислав Ражев снимал это видео в минувшие выходные — изначально он планировал просто запечатлеть город с высоты, но из-за Вербного воскресенья всё движение было сконцентрировано возле храмов. Верующие люди, как и священнослужители, очень адекватно и с пониманием отнеслись к съёмкам, тем более что они занимали не больше пяти минут.

