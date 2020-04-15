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Ветераны попросили Путина отменить парад Победы 9 мая

Они не хотят массового праздника, пока не закончится пандемия

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А вы готовы встретить 9 Мая без парада?

А вы готовы встретить 9 Мая без парада?

Ветераны России попросили президента перенести парад Победы с 9 мая на более поздний срок, когда нормализуется ситуация с распространением коронавируса. Соответствующее письмо опубликовал в среду, 15 апреля, ТАСС.

Представители ветеранских организаций назвали это решение сложным, но справедливым и отметили, что «в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно».

— По нашему мнению, это решение послужит проявлением уважения к ветеранам, которые сражались за будущее страны, к военнослужащим, которые стоят сейчас на страже Родины, и ко всем нашим гражданам, которые отмечают День Победы как главный праздник нашей Великой России, — говорится в обращении.

Подписи под обращением поставили президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов, председатель Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимир Епифанов и руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил РФ Виктор Ермаков.

А вы готовы встретить День Победы без парада?

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    9 маяДень Победыпарад Победы
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