Переполненные улицы: смотрим, как Новосибирск справляется (или нет) с коронавирусом

Накануне, 15 апреля, в Новосибирске и Бердске выявили 7 новых случаев коронавируса. Всего в области сейчас 53 случая заражения — один из больных умер во вторник.



Мы продолжаем следить за тем, как город справляется (или нет) с коронавирусом. Как новосибирцы отреагируют на послабление? Выйдут ли горожане гулять на набережную? Подтвердятся ли новые случаи заболевания?



Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157 00 00.

