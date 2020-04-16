Переполненные улицы: смотрим, как Новосибирск справляется (или нет) с коронавирусом

13 декабря 2019
У фото дня и видео дня появилась ссылка на статью
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Следим за тем, как город переживает эпидемию, вметсе
Накануне, 15 апреля, в Новосибирске и Бердске выявили 7 новых случаев коронавируса. Всего в области сейчас 53 случая заражения — один из больных умер во вторник.
Мы продолжаем следить за тем, как город справляется (или нет) с коронавирусом. Как новосибирцы отреагируют на послабление? Выйдут ли горожане гулять на набережную? Подтвердятся ли новые случаи заболевания?
Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157 00 00.
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