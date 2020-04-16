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Переполненные улицы: смотрим, как Новосибирск справляется (или нет) с коронавирусом

Следим за тем, как город переживает эпидемию, вметсе

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Несмотря на скачок заболеваемости, на улицах много людей&nbsp;

Несмотря на скачок заболеваемости, на улицах много людей 

Накануне, 15 апреля, в Новосибирске и Бердске выявили 7 новых случаев коронавируса. Всего в области сейчас 53 случая заражения — один из больных умер во вторник.

Мы продолжаем следить за тем, как город справляется (или нет) с коронавирусом. Как новосибирцы отреагируют на послабление? Выйдут ли горожане гулять на набережную? Подтвердятся ли новые случаи заболевания?

Давайте вместе рассказывать всему городу, что интересного, важного и странного происходит в Новосибирске. Присылайте свои новости, фотографии, видео, наблюдения по WhatsApp, Viber и Telegram на номер +7 923 157 00 00.

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коронавирус в Новосибирске
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