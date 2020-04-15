Две улицы в Новосибирске отремонтируют в 2020 году в честь Победы — рассказываем, какие

Две улицы в Новосибирске планируют отремонтировать в рамках федерального проекта «Улица Победы», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит по всей России.
Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
— В проекте речь идет не только о тех улицах, в названии которых есть слово «Победа», это в том числе и улицы, которые названы именами героев ВОВ. У нас запланирован ремонт в Новосибирске, вместе с мэрией мы отрабатывали две улицы — Селезнёва и Громова. Это те герои, благодаря которым, в том числе, была одержана великая Победа. Эта работа продолжится однозначно, не только в 2020 году, мы будем вести ее и в последующие годы тоже.
Улица, названная фамилией героя Михаила Селезнёва, проходит частично по Центральному району города и по границе Центрального и Дзержинского районов недалеко от парка Берёзовая роща.
Улица, названная фамилией Игнатия Громова, расположена на Затулинском жилмассиве.
Известно, что в Новосибирске есть и улица Победы — она совсем небольшая и находится неподалеку от улицы Ереванской. Еще одна улица Победы в Новосибирской агломерации находится в Бердске.
— Мы рассматриваем вопрос о том, чтобы либо найти возможность их ремонта в рамках этого года, в рамках не национального проекта, а других программ, либо уже на следующий год разработать проект и провести работы. То есть работа будет продолжена, мы только начинаем эту эстафету — «Улица Победы». Как проходит отбор объектов: проводится экспертная оценка, на ее основе проходит составление планов, направления, последовательности, также мы будем проводить процедуры общественных слушаний, где каждый житель Новосибирска и области вправе оставить свое предложение, мы их рассматриваем и составляем план, потому что невозможно, конечно, все улицы отремонтировать за один год. У нас есть трехлетний план, каждый год мы его пересматриваем относительно текущей ситуации, — рассказал Анатолий Костылевский.
Напомним, ранее новосибирские водители оплатили экспертизу некоторых участков городских дорог за свой счет и теперь просят мэрию срочно их отремонтировать.