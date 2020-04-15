Две улицы в Новосибирске отремонтируют в 2020 году в честь Победы — рассказываем, какие

Две улицы в Новосибирске планируют отремонтировать в рамках федерального проекта «Улица Победы», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит по всей России.

Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



— В проекте речь идет не только о тех улицах, в названии которых есть слово «Победа», это в том числе и улицы, которые названы именами героев ВОВ. У нас запланирован ремонт в Новосибирске, вместе с мэрией мы отрабатывали две улицы — Селезнёва и Громова. Это те герои, благодаря которым, в том числе, была одержана великая Победа. Эта работа продолжится однозначно, не только в 2020 году, мы будем вести ее и в последующие годы тоже.