— Вы знаете, что за время пандемии несколько раз менялась тактика лечения и организации каких-то маршрутов, всего остального, — рассказал Хальзов.

По его словам, врачи стараются максимально отсортировать пациентов с подозрительной внебольничной пневмонией, у которых впоследствии могут диагностировать коронавирус.

— Сортировочным центром будет именно больница №11. Это будет неполноформатный ковид-центр, где будут находиться только пациенты с ковидной инфекцией. Планируем ещё три этажа отдать для того, чтобы сортировать пациентов, — рассказал министр.



Глава регионального Минздрава также отметил, что в этом году зафиксировали меньше случаев заболевания внебольничной пневмонией по отношению к 2019 году, а также к еженедельным показателям.



Также сегодня, 15 апреля, Константин Хальзов сообщил, что у пассажиров рейса из Бангкока, который прилетел вчера, не обнаружили симптомов ОРВИ.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске и области.

