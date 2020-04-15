Городская больница №11 станет сортировочным центром для распределения пациентов. Это нужно, чтобы выявить случаи внебольничной пневмонии, которые могли возникнуть из-за коронавируса.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге о работе оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
Напомним, что больницу №11 освободили под госпиталь на случай, если в городской инфекционной больнице № 1 не хватит мест для людей с подозрением на коронавирус.
— Вы знаете, что за время пандемии несколько раз менялась тактика лечения и организации каких-то маршрутов, всего остального, — рассказал Хальзов.
По его словам, врачи стараются максимально отсортировать пациентов с подозрительной внебольничной пневмонией, у которых впоследствии могут диагностировать коронавирус.
— Сортировочным центром будет именно больница №11. Это будет неполноформатный ковид-центр, где будут находиться только пациенты с ковидной инфекцией. Планируем ещё три этажа отдать для того, чтобы сортировать пациентов, — рассказал министр.
Глава регионального Минздрава также отметил, что в этом году зафиксировали меньше случаев заболевания внебольничной пневмонией по отношению к 2019 году, а также к еженедельным показателям.
Также сегодня, 15 апреля, Константин Хальзов сообщил, что у пассажиров рейса из Бангкока, который прилетел вчера, не обнаружили симптомов ОРВИ.
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