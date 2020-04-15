15 апреля среда
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 73.31
eur 80.12
Тема дня Путин снова выступит перед нацией
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 4/10
usd 73.31
eur 80.12

Все новости

Все новости
Для сортировки пациентов отведут ещё 3 этажа

Для сортировки пациентов отведут ещё 3 этажа

Городская больница №11 станет сортировочным центром для распределения пациентов. Это нужно, чтобы выявить случаи внебольничной пневмонии, которые могли возникнуть из-за коронавируса.

Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге о работе оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

Напомним, что больницу №11 освободили под госпиталь на случай, если в городской инфекционной больнице № 1 не хватит мест для людей с подозрением на коронавирус.

— Вы знаете, что за время пандемии несколько раз менялась тактика лечения и организации каких-то маршрутов, всего остального, — рассказал Хальзов.

По его словам, врачи стараются максимально отсортировать пациентов с подозрительной внебольничной пневмонией, у которых впоследствии могут диагностировать коронавирус.

— Сортировочным центром будет именно больница №11. Это будет неполноформатный ковид-центр, где будут находиться только пациенты с ковидной инфекцией. Планируем ещё три этажа отдать для того, чтобы сортировать пациентов, — рассказал министр.

Глава регионального Минздрава также отметил, что в этом году зафиксировали меньше случаев заболевания внебольничной пневмонией по отношению к 2019 году, а также к еженедельным показателям.

Также сегодня, 15 апреля, Константин Хальзов сообщил, что у пассажиров рейса из Бангкока, который прилетел вчера, не обнаружили симптомов ОРВИ.

НГС ведёт онлайн-хронику о ситуации с коронавирусом в Новосибирске и области.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в НовосибирскебольницаМинздрав Новосибирской области
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!