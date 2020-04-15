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Самолет загорелся в мае 2019 года

Самолет загорелся в мае 2019 года

Следователи опубликовали видео авиакатастрофы, которая произошла в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. Эта запись появилась одновременно с заявлением о завершении расследования по уголовному делу в отношении командира рухнувшего самолета. Денис Евдокимов обвиняется в том, что нарушил правила безопасности, в результате чего погибли несколько человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Такого видео майской катастрофы 2019 года еще не было

Уголовное дело направлено в генеральную прокуратуру, которая утвердит обвинительное заключение.

«Суперджет» авиакомпании «Аэрофлот» летел из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета пилоты приняли решение вернуться в Шереметьево. Самолет совершил жесткую посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, 41 погиб. В предварительном отчете МАК говорилось, что после попадания молнии у самолета отключился автопилот и нарушилась связь. Связь удалось восстановить только на аварийной частоте. Бортовые самописцы в течение 15 секунд работали некорректно. Среди версий авиакатастрофы рассматривалась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и специалистов, проводивших осмотр SSJ, а также неисправность самолета.

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самолетаваикатастрофаследствиепожар в Шереметьево
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