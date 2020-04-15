Следователи опубликовали видео авиакатастрофы, которая произошла в аэропорту Шереметьево в мае 2019 года. Эта запись появилась одновременно с заявлением о завершении расследования по уголовному делу в отношении командира рухнувшего самолета. Денис Евдокимов обвиняется в том, что нарушил правила безопасности, в результате чего погибли несколько человек (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

