Владимир Путин вновь обратится к стране: ждем новых заявлений

Владимир Путин вновь выступит с обращением — на этот раз перед совещанием с членами Правительства РФ. Ожидается, что президент расскажет о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса. Ждем и других заявлений.

В этом онлайне мы ведем видео- и текстовую трансляцию речи Владимира Путина. Подключайтесь.

