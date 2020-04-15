Владимир Путин вновь обратится к стране: ждем новых заявлений

Привет, друзья! Ждем очередное обращение Владимира Путина, которое анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На сегодня запланировано совещание с членами кабмина, перед ним президент и выступит.
— Президент уже провел телефонный разговор со своим коллегой из Таджикистана. Далее у президента будет совещание с членами правительства. Будет оно ориентировочно после 15:00 ― также в режиме видеоконференции. Будет традиционная часть, где будут текущие вопросы. <…> Мы ожидаем выступление президента в начале этого совещания, ― сообщил журналистам Песков.