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Владимир Путин вновь обратится к стране: ждем новых заявлений

Очередное обращение президента пройдет перед совещанием с кабмином

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Владимир Путин вновь выступит с обращением — на этот раз перед совещанием с членами Правительства РФ. Ожидается, что президент расскажет о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса. Ждем и других заявлений.

В этом онлайне мы ведем видео- и текстовую трансляцию речи Владимира Путина. Подключайтесь.

Мария Захарова

Привет, друзья! Ждем очередное обращение Владимира Путина, которое анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. На сегодня запланировано совещание с членами кабмина, перед ним президент и выступит.

— Президент уже провел телефонный разговор со своим коллегой из Таджикистана. Далее у президента будет совещание с членами правительства. Будет оно ориентировочно после 15:00 ― также в режиме видеоконференции. Будет традиционная часть, где будут текущие вопросы. <…> Мы ожидаем выступление президента в начале этого совещания, ― сообщил журналистам Песков.

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