Мэрия Новосибирска закрыла для посещения все кладбища — ограничения будут длиться до 30 апреля.
— По 30 апреля включительно приостановлено посещение новосибирских кладбищ. Исключение составляют траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность о погребении умершего, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. — Решение принято в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Новосибирска.
Ограничения действуют на все автомобили за исключением специализированного автотранспорта ритуальных услуг и коммунальных служб.
Контролировать дороги и въезды на кладбища в религиозные праздники будут сотрудники ГИБДД.
Временные ограничения действуют на территориях всех семи городских общественных кладбищ:
— «Заельцовском» по адресу: Мочищенское шоссе, 5;
— «Гусинобродском» по адресу: Гусинобродское шоссе, 80;
— «Клещихинском» по адресу: ул. Хилокская, 11а;
— «Инском» по адресу: ул. Твардовского, 1/1;
— «Южном» по адресу: ул. Арбузова, 2г;
— «Чемском» по адресу: ул. Молодости, 188, к. 1;
— «Северном» по адресу: ул. Новоуральская, 124.