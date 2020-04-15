15 апреля среда
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 73.31
eur 80.12
Срочно Путин снова выступит перед нацией
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 73.31
eur 80.12

Все новости

Все новости
Контролировать кладбища в религиозные праздники будут сотрудники ГИБДД

Контролировать кладбища в религиозные праздники будут сотрудники ГИБДД

Мэрия Новосибирска закрыла для посещения все кладбища — ограничения будут длиться до 30 апреля.

— По 30 апреля включительно приостановлено посещение новосибирских кладбищ. Исключение составляют траурные процессии, в которых принимают участие супруги, близкие и иные родственники, законные представители или иные лица, взявшие на себя обязанность о погребении умершего, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска. — Решение принято в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории города Новосибирска.

Ограничения действуют на все автомобили за исключением специализированного автотранспорта ритуальных услуг и коммунальных служб.

Контролировать дороги и въезды на кладбища в религиозные праздники будут сотрудники ГИБДД.

Временные ограничения действуют на территориях всех семи городских общественных кладбищ:

— «Заельцовском» по адресу: Мочищенское шоссе, 5;

— «Гусинобродском» по адресу: Гусинобродское шоссе, 80;

— «Клещихинском» по адресу: ул. Хилокская, 11а;

— «Инском» по адресу: ул. Твардовского, 1/1;

— «Южном» по адресу: ул. Арбузова, 2г;

— «Чемском» по адресу: ул. Молодости, 188, к. 1;

— «Северном» по адресу: ул. Новоуральская, 124.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирус в Новосибирскекоронавирускитайский коронавирусэпидемиясамоизоляция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (3)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!