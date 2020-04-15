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Путин дважды обращался к нации и один раз делал выступление перед онлайн-совещанием с губернаторами

Путин дважды обращался к нации и один раз делал выступление перед онлайн-совещанием с губернаторами

Владимир Путин в среду выступит с обращением в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что на совещании объявят о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

— Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания — цитирует Пескова ТАСС.

За последние три недели Владимир Путин уже дважды обращался к нации. В первый раз, 25 марта, он объявил нерабочей неделю с 28 марта по 5 апреля, пообещал дополнительные выплаты на каждого ребенка в возрасте до трех лет в многодетных семьях и поручил помочь малому и среднему бизнесу.

Обращение президента анонсировано на 15:00 мск. Мы будем следить за ним онлайн.

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коронавируспандемияВладимир Путин
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