Владимир Путин в среду выступит с обращением в начале совещания с членами правительства. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, что на совещании объявят о дополнительных мерах поддержки бизнеса, которые могут быть введены из-за коронавируса.

— Мы ожидаем выступления президента в начале этого совещания — цитирует Пескова ТАСС.