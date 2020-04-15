Сегодня, 15 апреля, Новосибирск будто бы окутала дымка, и причины этого явления никак не связаны с погодой — дело в пыли. Это же подтвердили нам синоптики. Наш фотограф Александр Ощепков прогулялся по улицам города и заснял самые пыльные места — признаемся, долго искать их не пришлось.
В начале ноября Минстрой России совместно с «Дом.рф» и КБ «Стрелка» оценили качество городской среды российских городов. Новосибирск оказался там на десятой строчке, а жители объяснили, почему считают его некомфортным — в числе причин, они назвали пыль.