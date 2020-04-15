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Из-за пыли кажется, что на фотографии города наложили фильтр

Из-за пыли кажется, что на фотографии города наложили фильтр

Сегодня, 15 апреля, Новосибирск будто бы окутала дымка, и причины этого явления никак не связаны с погодой — дело в пыли. Это же подтвердили нам синоптики. Наш фотограф Александр Ощепков прогулялся по улицам города и заснял самые пыльные места — признаемся, долго искать их не пришлось.

Теперь можно сказать уверенно — в Новосибирск пришла весна. И подтверждением этому служит не только дата на календаре или набухшие почки, а вездесущая пыль, от которой наш город не может избавиться уже не первый год.

Теперь можно сказать уверенно — в Новосибирск пришла весна. И подтверждением этому служит не только дата на календаре или набухшие почки, а вездесущая пыль, от которой наш город не может избавиться уже не первый год.

Дымку в городе новосибирцы заметили ещё несколько дней назад. «Каждый год одно и то же», — пишут они нам в редакцию

Дымку в городе новосибирцы заметили ещё несколько дней назад. «Каждый год одно и то же», — пишут они нам в редакцию

Чтобы избавить город от пыли, мэр Анатолий Локоть заявлял о сокращении объёма песко-соляной смеси, которая используется зимой, <a href="https://news.ngs.ru/more/65921661/" target="_blank" class="_">винил автомобилистов, не моющих колёса</a>, а в прошлом году даже <a href="https://news.ngs.ru/more/65955011/" target="_blank" class="_">создал специальный комитет по экологии.</a>

Чтобы избавить город от пыли, мэр Анатолий Локоть заявлял о сокращении объёма песко-соляной смеси, которая используется зимой, винил автомобилистов, не моющих колёса, а в прошлом году даже создал специальный комитет по экологии.

Но пыль вернулась. Вот так, например, сегодня выглядел пыльный ад на Большевистской

Но пыль вернулась. Вот так, например, сегодня выглядел пыльный ад на Большевистской

А это вид на город сверху — другой берег теряется в пыльном смоге

А это вид на город сверху — другой берег теряется в пыльном смоге

Даже выглянувшее солнце не вносит красок в черно-белую панораму&nbsp;

Даже выглянувшее солнце не вносит красок в черно-белую панораму 

В начале ноября Минстрой России совместно с «Дом.рф» и КБ «Стрелка» оценили качество городской среды российских городов. Новосибирск оказался там на десятой строчке, а жители объяснили, почему считают его некомфортным — в числе причин, они назвали пыль.

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