У пассажиров рейса Бангкок — Новосибирск не обнаружили симптомов ОРВИ

Пассажиров рейса из Таиланда, которые прилетели в Новосибирск 14 апреля, в аэропорту проверили специалисты. Ни у кого из пассажиров не обнаружили симптомов ОРВИ.



Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге о работе оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

— Все, кто прилетел, практически весь самолёт — жители Новосибирской области. Всех развезли. Всех проверили первично, ни у кого нет температуры, признаков ОРВИ, — рассказал министр.