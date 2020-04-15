У пассажиров рейса Бангкок — Новосибирск не обнаружили симптомов ОРВИ

Пассажиров рейса из Таиланда, которые прилетели в Новосибирск 14 апреля, в аэропорту проверили специалисты. Ни у кого из пассажиров не обнаружили симптомов ОРВИ.
Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на брифинге о работе оперативного штаба по противодействию коронавирусу.
— Все, кто прилетел, практически весь самолёт — жители Новосибирской области. Всех развезли. Всех проверили первично, ни у кого нет температуры, признаков ОРВИ, — рассказал министр.
Константин Хальзов сообщил, что в Новосибирской области зарегистрировали 53 заболевших коронавирусом.
За последние сутки было 7 случаев коронавирусной инфекции. Из них 5 мы выявили из числа тех, кто находился в близком контакте из числа уже тех, кто находится на лечении непосредственно в инфекционной больнице. И 2 случая — завозные.
Сегодня, 15 апреля, стало известно, что коронавирус добрался до Бердска — там выявили одного заболевшего.
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